Xbox Game Pass : Final Fantasy VII Remake et huit autres jeux arrivent fin octobre

Le Xbox Game Pass étoffe son catalogue pour la fin du mois d’octobre 2026 ! Il y a quelques heures, Microsoft a dévoilé une nouvelle sélection mêlant RPG, jeux indépendants et expériences horrifiques. Parmi les principales nouveautés, Final Fantasy VII Remake Intergrade fera sûrement le bonheur des abonnés…

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Final Fantasy VII Remake Intergrade en tête d’affiche

C’est l’arrivée majeure de cette nouvelle vague. Final Fantasy VII Remake Intergrade rejoint le Xbox Game Pass le 29 octobre sur Xbox Series X|S et PC, avec une disponibilité via le cloud. Cette version enrichie du célèbre RPG de Square Enix revisite les événements de Midgar, avec des graphismes améliorés et du contenu supplémentaire. Son système de combat associe action en temps réel et commandes stratégiques, offrant une nouvelle approche de l’aventure de Cloud et de ses compagnons.

Les amateurs de récits plus sombres pourront également découvrir The Séance of Blake Manor dès le 27 octobre. Cette enquête surnaturelle située en Irlande, à la fin du XIXe siècle, invite les joueurs à élucider une mystérieuse disparition dans un hôtel aux secrets inquiétants. Et le 29 octobre, Mouthwashing viendra enrichir le catalogue avec son expérience d’horreur psychologique dans l’espace.

Des jeux indépendants pour diversifier le catalogue Game Pass

Microsoft ne mise pas uniquement sur les productions à gros budget. Plusieurs jeux indépendants sont également au programme, dont Sandustry. Ce dernier sera disponible sur PC dès le 21 octobre en Game Preview, et mise sur la construction et l’automatisation. Dodo Duckie, attendu le 22 octobre, propose une aventure de réflexion et de plateforme jouant sur les perspectives en deux et trois dimensions.

Le 26 octobre, Scramble Knights Online lancera son aventure multijoueur en Game Preview. Plants vs. Zombies: Replanted fera revenir la célèbre confrontation entre plantes et zombies dans une version modernisée le 29 octobre. Le même jour, Terrible Lizards misera sur l’horreur et le parkour pour proposer une expérience axée sur la survie.

Enfin, Pit of Goblin clôturera cette sélection le 3 novembre avec une aventure horrifique coopérative dans des donjons dangereux.

Quels jeux quitteront le Xbox Game Pass ?

Les abonnés devront aussi surveiller les départs du catalogue. Le 31 octobre, plusieurs titres, dont Deep Rock Galactic, Wartales et LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, disparaîtront du Xbox Game Pass. Football Manager 26 et sa version Console sont, quant à eux, ne seront plus disponibles à partir du 10 novembre.