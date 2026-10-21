Test – Cosori Iconic Dual : Le airfryer pour les grandes tablées

Le principal problème remonté lors de l’utilisation des airfryers, c’est souvent la difficulté de faire de grosses quantités de nourriture. Cosori l’a bien compris et nous propose aujourd’hui ce Iconic Dual, un air fryer à destination des familles ou des gros mangeurs. Avec ses deux bacs de 4,3 litres, il vous facilitera la vie avec notamment la possibilité de doubles cuissons en simultané.

Entre la promesse de cuire un repas complet en une seule fois, de réduire considérablement l’apport en matières grasses et de gagner un temps précieux en cuisine, les attentes sont particulièrement élevées. Mais à l’usage, est-ce que ce bel objet en acier inoxydable répond aux exigences attendues ? La répartition de la chaleur est-elle vraiment homogène sur de gros volumes ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui.

Unboxing

Au vu du colosse qu’est ce Cosori Iconic Dual, il fallait se douter que le carton serait également conséquent. Le contenu de la boîte est assez léger cependant, mais vous retrouverez tout le nécessaire pour une installation rapide et simple. Au menu : deux plaques à croustiller, un manuel d’utilisation multilingue, un guide de démarrage rapide, un livre contenant 20 recettes et des autocollants d’écran multilingues. En effet l’écran tactile dispose de boutons uniquement en anglais. Ces autocollants seront donc très pratiques pour les moins à l’aise avec l’anglais d’entre vous. Il ne vous restera plus qu’à trouver une place sur votre plan de travail, à brancher la friteuse à air et « let’s cook » !

Design

Il faut le dire, ce Cosori Iconic Dual est impressionnant. Que ce soit par ses dimensions (402 × 295 × 440 mm), son poids (9,8 kg) ou encore sa construction minimaliste. Dans un effort de faire tenir dans le temps ces produits, Cosori réduit au maximum l’utilisation du plastique, notamment dans les zones exposées à la chaleur. D’extérieur, c’est un monolithe en acier inoxydable affublé de deux poignées et d’un énorme écran tactile 7-en-1. Le plastique n’est quasiment pas visible d’ici et une réelle impression de solidité et de très bonnes finitions se dégage de ce produit.

Ce choix d’ingénierie et de matériaux nobles confère à l’appareil une allure particulièrement haut de gamme qui saura s’intégrer élégamment sur un plan de travail moderne. L’interface tactile, idéalement intégrée sur la façade supérieure, réagit immédiatement au toucher et rend la navigation entre les différents modes d’une simplicité enfantine. De plus, les tiroirs ainsi que leurs poignées robustes s’insèrent et s’extraient sans le moindre jeu mécanique, confirmant le soin apporté aux détails d’assemblage.

Performances

À l’usage, ce modèle à double compartiment impressionne par sa puissance et sa rapidité de chauffe. La circulation de l’air chaud est parfaitement optimisée pour offrir une cuisson homogène, même lorsque les deux tiroirs fonctionnent simultanément avec des programmes et des températures différents. Les frites ressortent dorées et croustillantes à l’extérieur tout en restant tendres à l’intérieur, sans nécessiter plus d’une cuillère d’huile. Côté viandes, la peau du poulet séduit immédiatement par son aspect bien grillé et croustillant, tout en préservant une chair particulièrement tendre et juteuse. La fonction de synchronisation de fin de cuisson s’avère extrêmement pratique au quotidien, permettant d’envoyer l’ensemble du repas à table en même temps, chaud et parfaitement cuit. Bien entendu, il sera possible de faire cuire une grande variété de produit ou encore des recettes, même complexe.

Si vous êtes en manques d’inspiration lors de vos sessions de cuisine, vous aurez le manuel fourni avec l’airfryer. Mais vous avez également la possibilité d’utiliser l’application de la maison mère, VeSync, disponible sur Android et Apple. Cette dernière pourra se connecter à votre Cosori Iconic Dual et vous proposer une énorme variété recettes (50 au total, qui seront amener à évoluer au fil du temps). Le contrôle pourra aussi se faire via l’application, pratique pour une cuisson « sans les mains » !

Conclusion

Le Cosori Iconic Dual réussit son pari haut la main en s’imposant comme une référence incontournable pour les familles et les gourmands. En répondant au principal défaut des airfryers traditionnels — la capacité limitée —, ses deux bacs indépendants de 4,3 litres permettent enfin de préparer un repas complet, généreux et parfaitement synchronisé, sans le moindre compromis sur la qualité de cuisson. Avec des finitions exemplaires, une utilisation réduite de plastique, le prix est forcément en conséquence. Comptez pas moins de 369€ chez Amazon, un prix élevé mais qui, selon moi, s’explique sans aucun soucis.