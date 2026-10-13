WhatsApp : vous pourrez bientôt programmer l’envoi de vos messages

WhatsApp s’apprête enfin à combler une lacune historique face à ses concurrents. En effet, les équipes de développement testent actuellement une option d’envoi différé au sein de la version beta d’Android. Cette nouveauté simplifiera grandement la gestion des communications quotidiennes, notamment pour les échanges professionnels ou la gestion du décalage horaire.

Messages différés sur WhatsApp : un fonctionnement simple et intuitif

Les spécialistes du site WABetaInfo ont repéré cette fonctionnalité dans la mise à jour 2.26.8.11 du programme beta Android. Pour programmer un envoi, il suffit de maintenir un appui long sur le bouton d’expédition. Un menu surgissant apparaît alors en bas de l’écran pour sélectionner la date et l’heure exactes du transfert. Une section dédiée permet également de consulter et modifier les envois planifiés avant leur remise effective.

Des options complètes et un niveau de sécurité inchangé

Le système accepte la planification d’un message dès 10 minutes à l’avance et jusqu’à deux semaines au maximum. Le destinataire recevra le contenu à l’heure indiquée, même si le téléphone de l’expéditeur reste hors ligne au moment précis de la distribution.

Les textes, liens, photos et vidéos bénéficient tous de cet outil, y compris au sein des discussions de groupe. Meta conserve par ailleurs le chiffrement de bout en bout sur l’ensemble des échanges différés. Par ailleurs, si vous cherchez à retrouver une conversation perdue sur l’application, sachez que ce message WhatsApp effacé n’a pas disparu : voici le secret pour le lire quand même.

Une mise à disposition progressive pour le grand public

Rappelons que Telegram proposait déjà cette option dès 2019, ce qui laissait WhatsApp en retard sur ce point. Toutefois, l’intégration dans le canal beta officiel indique un déploiement imminent auprès de l’ensemble des utilisateurs. Apparemment, la fonctionnalité s’étendra à un plus grand nombre de bêtatesteurs dans les prochaines semaines avant son lancement global.