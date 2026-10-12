Innovation ZAGG : Offrez-vous la praticité ultime des coques iPhone à béquille

La marque ZAGG révolutionne encore le marché des accessoires pour smartphones ! Leader mondial dans les technologies mobiles premium, ZAGG dévoile sa toute nouvelle gamme de coques pour iPhone 18. Cette fois, la fonctionnalité star, c’est la béquille intégrée. Pratique, elle répond à une vraie demande des utilisateurs qui posent de plus en plus leur téléphone pour regarder, cuisiner, travailler ou voyager.

Des coques qui suivent tous vos usages

On ne pose plus son smartphone par hasard. Selon une étude menée par ZAGG auprès de 1 000 adultes américains, 58 % placent leur téléphone sur un support au moins une fois par semaine. Près de 40 % le font tous les jours. D’ailleurs, ce geste du quotidien concerne bien plus que le simple visionnage de vidéos.

Désormais, le smartphone s’installe sur la table pendant qu’on suit une recette. Il trône à côté du tapis de sol pendant une séance de sport ou se transforme en écran d’appoint lors d’un appel vidéo. Pas étonnant que 61 % des sondés jugent indispensable une béquille intégrée. Ce pourcentage monte à 70 % chez les plus actifs en cuisine, en voyage ou à la salle !

Une gamme complète pour tous les styles et besoins

Pour répondre à cette nouvelle façon d’utiliser nos téléphones, ZAGG multiplie les modèles équipés de béquilles. Certains offrent des béquilles double orientation : parfait pour poser l’iPhone en mode portrait ou paysage, sans jamais sacrifier le design. Des coques pour toutes les envies et tous les usages font leur entrée :

Milan Snap + Kickstand : Look coloré, protection contre les chutes jusqu’à 4 mètres, disponible à partir de 39,99 €.

: Look coloré, protection contre les chutes jusqu’à 4 mètres, disponible à partir de 39,99 €. Sedona Snap Kickstand : Parfaite pour la cuisine ou le télétravail, elle résiste aux chutes jusqu’à 5 mètres grâce au graphène, dès 44,99 €.

: Parfaite pour la cuisine ou le télétravail, elle résiste aux chutes jusqu’à 5 mètres grâce au graphène, dès 44,99 €. Rainier Snap Kickstand : Pour les baroudeurs qui veulent une coque résistante (chute jusqu’à 7 mètres !), à partir de 54,99 €.

: Pour les baroudeurs qui veulent une coque résistante (chute jusqu’à 7 mètres !), à partir de 54,99 €. Teton Snap Kickstand Holster : Ultra solide, étui clipsable pour une prise en main facile, dès 54,99 €.

: Ultra solide, étui clipsable pour une prise en main facile, dès 54,99 €. Santa Cruz Snap Kickstand Metallic : Transparence, effets irisés ou métalliques, protection 4 mètres, à partir de 49,99 €.

: Transparence, effets irisés ou métalliques, protection 4 mètres, à partir de 49,99 €. Crystal Palace : La référence des coques transparentes, protection jusqu’à 4 mètres, dès 19,99 €.

: La référence des coques transparentes, protection jusqu’à 4 mètres, dès 19,99 €. Santa Cruz Snap : Mélange de transparence et de couleur flashy, protection 4 mètres, à partir de 44,99 €.

Toutes ces coques intègrent les dernières innovations : protection renforcée au graphène, anti-jaunissement, compatibilité MagSafe et recharge sans fil. Sans oublier quelques modèles équipés d’un bouton pour contrôler la caméra. De plus, ZAGG adapte la protection à chaque profil d’utilisateur grâce à une gamme qui va jusqu’à 7 mètres de résistance aux chutes !

Avec cette collection pensée pour le quotidien, ZAGG prouve qu’une coque de smartphone ne sert plus uniquement à protéger, mais s’adapte à tous vos moments. Et vous, avez-vous déjà adopté la béquille sur votre coque ? Dites-nous en commentaire quelle fonctionnalité vous fait craquer, et partagez cet article pour ne rien manquer des prochains accessoires incontournables !