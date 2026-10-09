2XKO : Samira et Sett rejoignent le roster final

Même si 2XKO tire sa révérence, Riot Games a quand même réservé une dernière surprise aux joueurs. Il y a quelques heures, le studio a dévoilé les deux derniers personnages qui intégreront le roster de 2XKO. L’un d’eux est déjà connu, mais l’autre est une surprise de RIOT, au plus grand plaisir des joueurs.

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Samira et Sett débarquent sur 2XKO

Quelques semaines après la mauvaise nouvelle sur la fin de 2XKO, Riot Games vient enfin de lever le voile sur les prochains combattants de 2XKO dans un nouveau trailer. Déjà annoncée comme la prochaine championne du jeu, Samira sera finalement accompagnée par un combattant supplémentaire : Sett. Il constitue alors la dernière arrivée majeure de personnages au sein du roster.

Riot avait déjà présenté Samira comme une combattante conçue pour laisser une large place à la créativité. Son gameplay doit notamment récompenser les joueurs capables d’exploiter différentes possibilités de combos et d’adapter leur approche en fonction de la situation. Le studio précise également qu’elle est pratiquement l’opposé d’un personnage spécialisé dans le zoning.

Vous pouvez voir la bande-annonce de révélation de Samira et Sett dans la vidéo de 2XKO ci-dessous :

Une dernière mise à jour majeure pour 2XKO

Cette annonce intervient dans un contexte particulier pour le jeu de combat de Riot. En août dernier, le studio avait confirmé que le développement actif de 2XKO prendra fin en décembre 2026. Les serveurs resteront néanmoins disponibles après cette échéance.

Riot avait alors présenté Samira comme la dernière championne prévue pour le jeu. L’arrivée surprise de Sett vient donc modifier cette conclusion, tout en offrant au roster un ultime renfort avant la fin du développement actif.

Avec Samira et Sett, Riot Games prépare ainsi le dernier grand rendez-vous de contenu de 2XKO. Le patch 1.3.3 sortira le 27 octobre, avant plusieurs événements compétitifs qui accompagneront les derniers mois du jeu.