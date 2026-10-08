ASOS piraté : comment retirer sa carte bancaire de l’application malgré le blocage ?

Des cybercriminels ont ciblé l’application de vente en ligne ASOS. En effet, une notification intitulée « ASOS HACKED » a surpris de nombreux utilisateurs. Les pirates affirment avoir compromis la base de données Snowflake de l’entreprise. Ils menacent également de divulguer l’ensemble des données volées. La société britannique a reconnu la possibilité d’un accès non autorisé à certaines données personnelles de ses clients. Cette situation inquiète les acheteurs qui souhaitent protéger leurs informations financières enregistrées.

Vos coordonnées bancaires sont-elles réellement menacées ?

Les pirates informatiques ont eux-mêmes affirmé qu’ils n’avaient pas volé les cartes bancaires. Ben Kazlauskas, dirigeant de Decodo, confirme cette affirmation. Il explique que les entreprises hébergent les cartes bancaires chez des prestataires spécialisés. Les bases analytiques comme Snowflake ne stockent pas ces informations sensibles. Les fuites massives de données touchent fréquemment les grandes plateformes, à l’image du piratage de Bloctel et de la fuite de numéros de téléphone confirmée par la DGCCRF. Malgré ces explications techniques, beaucoup d’utilisateurs préfèrent effacer leurs moyens de paiement.

L’astuce pour effacer sa carte bancaire de l’application ASOS

L’application ASOS bloque la suppression de la carte bancaire par défaut. Le système exige la présence d’un autre moyen de paiement valide pour valider la démarche. Néanmoins, vous pouvez contourner cette restriction très facilement grâce à une méthode astucieuse.

Pour cela, rendez-vous dans la rubrique « Modes de paiement » de votre profil. Par la suite, ajoutez PayPal comme nouvelle option de paiement. L’application enregistre PayPal immédiatement sans réclamer vos identifiants de connexion. Vous devez simplement sélectionner PayPal comme moyen de paiement par défaut. La pastille rouge de suppression apparaît alors à côté de votre carte bancaire. Vous pouvez effacer votre carte bancaire en toute simplicité. Par conséquent, votre compte ne conservera plus aucune coordonnée bancaire.

Les précautions essentielles pour sécuriser votre compte

Il convient de rappeler que la suppression d’une carte bancaire n’annule pas une fuite déjà consommée. Cependant, cette action empêche les prélèvements futurs non autorisés. Par exemple, vous pouvez commander en mode invité pour éviter d’enregistrer vos cartes bancaires à l’avenir.

En outre, nous vous conseillons de ne cliquer sous aucun prétexte sur les liens intégrés aux notifications frauduleuses. De même, méfiez-vous des messages suspects envoyés par SMS ou e-mail. Les escrocs utilisent régulièrement l’usurpation d’identité pour soutirer des mots de passe. De plus, modifiez sans tarder le mot de passe de votre compte ASOS. Puis, surveillez attentivement l’historique de vos transactions bancaires durant les prochains jours. Enfin, contactez immédiatement votre banque pour faire opposition en cas d’activité suspecte.