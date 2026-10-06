Appli carte Vitale : comment l’activer et l’utiliser en pharmacie

Le portefeuille s’allège encore. Après la carte bancaire et le billet de train, la carte Vitale passe à son tour dans le smartphone, grâce à l’appli carte Vitale de l’Assurance Maladie. Plusieurs millions de Français l’utilisent déjà, mais l’activation peut sembler intimidante, entre selfie vidéo et identité numérique. Voici, étape par étape, comment l’activer puis l’utiliser au comptoir de la pharmacie.

3,5 millions d’activations… et pas de quoi jeter sa carte

L’appli carte Vitale est ouverte à tous les assurés, partout en France, depuis novembre 2025. Elle s’adresse à toute personne de 16 ans et plus, quel que soit son régime d’assurance maladie. Cette application se télécharge gratuitement sur Google Play (Android) et sur l’App Store (iPhone). Elle prolonge toutefois la carte physique, sans la remplacer.

Le mouvement prend de l’ampleur. Selon l’Assurance Maladie, plus de 3,5 millions de personnes l’ont déjà activée, et 200 000 s’y ajoutent chaque mois. Le 22 septembre 2026, l’organisme a même envoyé ses agents dans plus de 1 000 pharmacies pour accompagner les assurés. Le terrain s’y prête : toujours selon l’Assurance Maladie, 9 officines sur 10 utilisent déjà l’appli.

Côté téléphone, il faut au minimum Android 10 ou iOS 16.6. Deux méthodes d’activation existent ensuite : une vérification par vidéo directement dans l’appli, ou un passage par l’application France Identité. La première convient à tout le monde, la seconde demande une carte d’identité récente et un téléphone compatible NFC.

Activation par vidéo : un selfie, un humain et 48 heures de patience

C’est la méthode ouverte à tous, sans autre application à installer. Elle accepte la carte d’identité française, le passeport et le titre de séjour français. Les cartes d’identité allemande, belge, espagnole, italienne et portugaise sont aussi admises.

Téléchargez l’appli carte Vitale sur Google Play ou sur l’App Store. Saisissez votre numéro de sécurité sociale, ou scannez votre carte Vitale. Indiquez votre adresse e-mail, puis le code de confirmation reçu. Scannez votre pièce d’identité, puis réalisez le selfie vidéo. Patientez pendant la vérification, puis rouvrez l’appli pour finaliser l’activation.

Selon l’Assurance Maladie, la vidéo est contrôlée par un opérateur humain, et pas seulement par une machine. Comptez donc jusqu’à 48 heures avant le feu vert. Pendant l’activation, vous définissez aussi un mot de passe pour déverrouiller l’appli. La biométrie du téléphone (empreinte digitale ou reconnaissance faciale) peut ensuite prendre le relais.

France Identité : la voie express, à condition d’avoir la bonne carte

Cette seconde méthode s’adresse aux majeurs titulaires de la carte nationale d’identité électronique, celle au format carte bancaire. Elle passe par France Identité, l’application officielle d’identité numérique de l’État. Le téléphone doit être compatible NFC, car la puce de la carte est lue sans contact.

Installez France Identité et enregistrez-y votre carte d’identité, en la collant au dos du téléphone. Dans l’appli carte Vitale, lancez l’activation et appuyez sur « S’identifier avec France Identité ». Confirmez avec votre code personnel France Identité, puis la lecture sans contact de votre carte. Revenez dans l’appli carte Vitale pour finaliser l’activation.

Ici, pas d’opérateur ni d’attente : l’identification est immédiate, et l’activation tient en quelques minutes. Le parcours n’est pourtant pas toujours fluide. Des blocages ont été signalés lors de l’enregistrement de la carte dans France Identité. En cas d’échec répété, la vérification par vidéo reste une solution de repli.

En pharmacie : QR code pour tous, NFC pour certains

Au comptoir, la première étape consiste à déverrouiller l’appli carte Vitale, avec votre mot de passe ou la biométrie du téléphone. Vous présentez ensuite votre smartphone au pharmacien. Deux modes de lecture existent, selon l’équipement de l’officine et votre téléphone.

Le plus courant est le QR code : l’appli l’affiche, et le pharmacien le scanne avec son lecteur. Il fonctionne avec tous les smartphones, et c’est le mode que recommande l’Assurance Maladie. L’autre option est le NFC : vous posez le téléphone sur un lecteur compatible, comme pour un paiement sans contact. Cette lecture n’est toutefois pas disponible sur iPhone, ni sur certains modèles Android.

Tous les professionnels de santé ne sont pas encore équipés. Pour trouver une pharmacie, un médecin ou un dentiste qui accepte l’appli près de chez vous, l’Assurance Maladie propose l’annuaire annuairesante.ameli.fr. Le même réflexe vaut avant un premier rendez-vous chez un nouveau praticien.

Tiers payant sans carte, dépenses suivies : ce qui change vraiment

Le premier avantage est concret : selon l’Assurance Maladie, l’appli donne accès au tiers payant même sans la carte physique. C’est vrai en cas d’oubli, mais aussi de perte ou de vol. En pharmacie, près d’un million de facturations ont déjà été réalisées de cette façon.

L’appli sert aussi à suivre ses dépenses de santé. Les résumés des dernières factures réglées avec elle s’y consultent directement. Au comptoir, elle permet enfin au pharmacien d’accéder au dossier médical partagé et au dossier pharmaceutique du patient. La complémentaire santé doit bientôt y être intégrée, sans date annoncée. Un seul passage du téléphone suffira alors pour le tiers payant, part obligatoire et mutuelle comprises.

Le déploiement reste cependant inégal selon les professions. Fin 2025, seul un médecin généraliste sur quatre avait utilisé l’appli au moins une fois. Chez le médecin, la carte physique garde donc toute son utilité, au moins pour quelques mois encore.

Crédit : Assurance Maladie

Faut-il passer à l’appli carte Vitale ?

Pour les habitués de la pharmacie, l’appli carte Vitale coche déjà les bonnes cases. Le tiers payant reste possible sans la carte, le QR code fonctionne sur tous les téléphones et l’activation tient en quelques minutes avec France Identité. Sans carte d’identité électronique, la vérification par vidéo demande seulement un peu plus de patience.

L’arrivée de la complémentaire santé devrait encore simplifier le passage au comptoir. En attendant que tous les cabinets médicaux suivent, mieux vaut garder la carte physique dans le portefeuille. L’appli se pose en doublure efficace, pas encore en remplaçante.