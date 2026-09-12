TUTO – Comment retrouver son identifiant et mot de passe Apple ?

Avez-vous déjà ressenti ce moment de panique au moment de saisir votre mot de passe Apple, pour vous rendre compte que vous ne vous en souvenez plus ? En effet, se voir bloquer l’accès à son compte est un véritable cauchemar moderne. Heureusement, vous n’avez pas besoin d’être un génie de l’informatique pour débloquer votre situation. Nous avons testé l’ensemble de ces manipulations le 4 septembre 2026 afin de vous proposer un guide parfaitement à jour et infaillible. Suivez ces étapes simples pour reprendre rapidement le contrôle de votre univers numérique.

Retrouver votre identifiant sur vos appareils iOS

Bien souvent, la réponse à votre problème se trouve déjà entre vos mains. Votre identifiant correspond à l’adresse e-mail ou au numéro de téléphone que vous avez configuré au départ.

Pour procéder à la vérification sur votre smartphone, commencez par ouvrir l’application Réglages. Appuyez ensuite directement sur votre nom situé tout en haut de l’écran. Votre identifiant apparaît alors immédiatement juste en dessous de votre profil.

Identifier votre compte sur un ordinateur Mac

La méthode reste très similaire si vous travaillez depuis un ordinateur de la marque à la pomme. Le système conserve toujours une trace de votre profil principal.

Cliquez sur le menu Apple situé dans le coin supérieur gauche de votre écran. Sélectionnez la rubrique Réglages Système dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur votre nom en haut de la barre latérale pour afficher vos coordonnées.

Récupérer votre identifiant depuis un navigateur web

Il arrive parfois qu’aucun appareil ne soit connecté à votre compte au moment précis où vous en avez besoin. Cette situation inconfortable nécessite alors l’utilisation d’une page de recherche officielle.

Rendez-vous directement sur la plateforme de connexion officielle de la marque. Saisissez vos adresses électroniques habituelles ou vos numéros de téléphone secondaires. L’outil en ligne effectue une recherche instantanée dans sa base de données pour localiser votre profil.

Modifier le mot de passe depuis un iPhone ou iPad

Si vous connaissez votre identifiant mais que le mot de passe reste introuvable, la méthode la plus rapide s’effectue directement sur votre appareil mobile de confiance.

Ouvrez l’application Réglages puis touchez votre nom. Accédez à la section Connexion et sécurité, puis sélectionnez l’option Modifier le mot de passe.

Le système vous demande alors de taper le code de déverrouillage habituel de votre écran. Une fois cette étape validée, vous pouvez définir immédiatement un tout nouveau code d’accès sécurisé.

Utiliser le téléphone d’un proche avec l’assistance Apple

Lorsque votre propre appareil reste complètement bloqué, emprunter le téléphone d’un ami constitue une excellente solution alternative. Cette manipulation s’effectue en toute sécurité sans impacter les données du propriétaire.

Téléchargez gratuitement l’application officielle Assistance Apple depuis l’App Store du téléphone prêté. Naviguez vers le bas de la page jusqu’à la section intitulée Outils d’assistance.

Choisissez ensuite la fonction Réinitialiser le mot de passe. Sélectionnez l’option Un autre compte Apple, puis saisissez votre identifiant personnel pour lancer la procédure de secours.

Réinitialiser votre code secret depuis le web

Les utilisateurs ne disposant d’aucun appareil iOS sous la main peuvent parfaitement utiliser un ordinateur classique ou un smartphone Android.

Ouvrez votre navigateur internet habituel et rendez-vous sur le site officiel iforgot.apple.com. Renseignez soigneusement votre identifiant dans le champ prévu à cet effet.

Suivez ensuite scrupuleusement les indications affichées à l’écran. Vous allez recevoir un code de vérification sur votre numéro de confiance pour valider définitivement la procédure de sécurité.

Pour récapituler, pour retrouver votre identifiant Apple et réinitialiser votre mot de passe, il suffit d’accéder aux paramètres d’un appareil connecté ou d’utiliser le site officiel iforgot.apple.com avec vos informations de secours. D’ailleurs, si vous aimez personnaliser vos contenus une fois connecté, découvrez aussi notre tuto playlist playground comment utiliser lia musicale sur apple music.

Foire aux questions sur la gestion du compte Apple

Afin de vous aider à résoudre tous les blocages du quotidien, nous avons rassemblé les réponses aux questions les plus fréquentes sur la gestion de vos accès.

Que faire si mon numéro de téléphone de confiance a changé ?

Si vous n’avez plus accès à votre ancien numéro, vous devez lancer une demande de récupération de compte depuis la page officielle en ligne. Ce processus peut prendre quelques jours pour des raisons de sécurité évidentes.

Est-il possible de créer compte Apple sans carte bancaire ?

Oui, vous pouvez créer un nouveau profil entièrement gratuit sans renseigner de moyen de paiement lors de la première configuration d’un appareil ou sur l’App Store.

Pour supprimer un profil, vous devez vous connecter sur la page Données et confidentialité de la marque. Attention, cette action efface irrémédiablement tous vos achats et vos données iCloud sauvegardées.

Que se passe-t-il si je souhaite changer id sans perdre mes données ?

Il est tout à fait possible de modifier l’adresse e-mail associée à votre profil dans la section Connexion et sécurité. Cette manipulation préserve l’intégralité de vos achats, photos et contacts existants.