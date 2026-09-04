Test – Litière connectée Whisker Litter-Robot 4 : la corvée en moins, la place en moins

Nettoyer la litière du chat, personne n’aime ça. On s’y colle chaque jour, la pelle à la main. C’est la petite corvée que tout propriétaire de chat connaît par cœur. Whisker veut la faire disparaître avec le Litter-Robot 4. Ce spécialiste américain des litières automatiques signe ici sa dernière génération. Le principe est simple sur le papier. Un grand globe tourne sur lui-même et trie la litière tout seul. L’appareil pèse même le chat et suit ses habitudes via une application. Le tout pour un tarif haut de gamme de 899 €. Reste à savoir si l’engin trouve sa place chez soi, et si le chat, lui, veut bien y aller.

Notre avis en bref sur le Litter-Robot 4

Le Litter-Robot 4 est une excellente litière automatique. Il fait vraiment le sale boulot à votre place. Après chaque passage du chat, le globe se met à tourner. Il sépare alors les déchets de la litière encore propre. Les crottes et l’urine agglomérée tombent dans un bac, prêt à vider. On ne touche donc plus à la pelle, ou presque. L’application suit en prime le poids du chat et ses passages. C’est un vrai plus pour garder un œil sur sa santé. Restent deux bémols. L’engin est immense, et son tarif pique. Il faut aussi laisser au chat le temps de l’apprivoiser. Mais le confort au quotidien, lui, est bien réel. Je lui mets un bon 8/10.

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SURVEILLANCE + CONTRÔLE VIA L'APPLICATION : Contrôlez le bac à litière tamiseur compatible WiFi directement depuis l'application Whisker. Surveillez les niveaux de déchets et de litière en temps...

Déballage et installation : un gros bébé à monter

Le carton est lourd et volumineux. Logique, l’appareil ne fait pas dans la demi-mesure. On y trouve le globe, la base, un bac à déchets et quelques accessoires. Le montage reste simple malgré la taille. On emboîte le globe sur la base, on branche, et c’est presque fini. L’application Whisker prend ensuite le relais pour la mise en route. En vingt minutes, tout est en place et prêt à tourner. Comptez juste un peu de force pour manipuler l’ensemble.

Trois cartons à la livraison : le Litter-Robot 4, le Shield et le LitterHopper. Le déballage : chaque pièce sort protégée, notice à l’appui.

Un point à retenir avant de se lancer. Le Litter-Robot 4 réclame de la litière agglomérante, pas une autre. C’est cette litière qui forme des blocs autour des déchets. Sans elle, le tri automatique ne fonctionne pas. On remplit le globe jusqu’au repère indiqué, sans excès. Il faut aussi penser à l’emplacement dès le départ. L’appareil a besoin de place et d’une prise à proximité. Mieux vaut choisir son coin une bonne fois pour toutes.

Design et encombrement : du XXL totalement assumé

Visuellement, le Litter-Robot 4 en impose. C’est un grand globe posé sur un socle, tout en rondeur. Le noir de notre modèle reste sobre et passe partout. La finition fait sérieux, à la hauteur du prix demandé. Whisker a soigné les détails, jusqu’à l’ouverture avant. On sent le produit pensé pour durer des années. Posé dans un coin, il attire forcément l’œil.

Une fois monté, le globe du Litter-Robot 4 occupe un beau volume au sol.

Vient ensuite la vraie nuance, et elle est de taille. Cet appareil est tout simplement immense. Il prend de la place en hauteur comme en largeur. Autant le dire, il lui faut un vrai espace dédié. Dans un petit studio, ça devient vite compliqué à caser. C’est mon principal bémol sur ce produit. Avant d’acheter, mesurez bien le coin que vous comptez lui offrir.

Nettoyage automatique : le globe fait tout le tri

C’est ici que le Litter-Robot 4 justifie son prix. Après le passage du chat, le globe pivote lentement sur lui-même. La litière propre repasse à travers un tamis et reste dans le bac. Les blocs agglomérés, eux, glissent dans un tiroir plus bas. Ce tiroir accueille un sac, comme une petite poubelle. Il suffit de le vider tous les quelques jours. En solo, on tient facilement une bonne semaine sans y toucher. Un filtre à charbon limite les odeurs entre deux vidages.

Le tiroir à déchets scellé se vide en un geste, sac compris. (Image : Whisker)

Il faut tout de même nuancer le côté « zéro effort ». On ne manie plus la pelle, c’est vrai, et ça change la vie. Mais on vide quand même le bac et on remet des sacs. La litière agglomérante se rachète aussi régulièrement. Bref, l’entretien ne disparaît pas, il se réduit fortement. Le gain de temps reste énorme au quotidien. Pour qui déteste la corvée de litière, c’est déjà beaucoup.

Suivi connecté : l’application veille sur le chat

Le volet connecté est une belle surprise. L’appareil se relie au WiFi et à l’application Whisker. À chaque visite, il pèse le chat et enregistre son passage. On voit ainsi la fréquence des allers-retours, jour après jour. Ces données sont précieuses pour repérer un souci de santé. Un changement de poids ou d’habitudes peut alerter avant le vétérinaire. L’app gère aussi plusieurs chats, jusqu’à quatre au total. On pilote enfin les cycles à distance, depuis son canapé.

L’application Whisker suit le poids du chat, ses passages et l’état du bac. (Image : Whisker)

La nuance tient surtout à l’usage réel. Pour profiter du suivi, il faut activer le mode automatique. Pendant l’adaptation de mon chat, j’ai souvent fait sans. Je perdais donc le suivi de poids sur ces périodes. Le WiFi se limite par ailleurs au réseau 2,4 GHz. Rien de bloquant, mais bon à savoir avant l’installation. Une fois le chat à l’aise, le suivi devient vite un réflexe.

L’adaptation du chat : le vrai temps d’apprentissage

Soyons honnêtes, tout ne se joue pas côté machine. Mon chat n’est pas le plus zen du monde, et plutôt curieux. Au début, il n’a pas compris ce qui se passait. Il sortait des toilettes, et l’appareil se mettait à bouger. Forcément, il restait planté à observer la scène, méfiant. Ce genre de réaction, beaucoup de chats vont l’avoir. Il faut donc prévoir un vrai temps d’adaptation.

Pour l’aider, j’ai avancé par étapes toutes simples. Au départ, je m’en suis servi comme d’une litière classique. Nettoyage à la main, ou cycle lancé seulement quand il était loin. Sans suivi, donc, mais sans stress pour lui non plus. Petit à petit, il a fini par accepter d’y entrer. Comptez plusieurs semaines selon le caractère de l’animal. La patience paie, et la machine n’y est pour rien.

Accessoires et modularité : il grandit avec vos besoins

Whisker ne vend pas qu’un simple bloc fermé. Toute une gamme d’accessoires entoure le Litter-Robot 4. On peut ajouter une marche pour aider le chat à grimper. Une barrière fait aussi office de bouclier autour du globe. Elle cache l’intérieur, et le chat entre par une petite ouverture. Un tapis récupère la litière que les pattes emportent dehors. Filtres, sacs de rechange ou recharge automatique complètent le tout. Le catalogue est large, mieux vaut aller le parcourir sur le site.

Le tapis LitterTrap retient la litière que le chat emporte sous ses pattes.

Nous n’avons pas reçu l’intégralité de ces options pour notre chat. Et certaines se paient en plus, il faut le savoir. Mais cette modularité reste un vrai atout sur le long terme. Si le chat vieillit et grimpe moins bien, on ajoute la marche. S’il envoie de la litière partout, on pose le tapis. L’appareil s’adapte ainsi à l’animal, et pas l’inverse. C’est ce genre de détail qui fidélise sur la durée.

Conclusion : que vaut le Litter-Robot 4 ?

Le Litter-Robot 4 tient sa promesse principale. Il fait disparaître la corvée quotidienne de la litière. Le tri automatique fonctionne bien, avec la bonne litière agglomérante. Le suivi connecté ajoute un vrai œil sur la santé du chat. La fabrication est soignée, et la modularité rassure pour l’avenir. Au quotidien, c’est un confort dont on se passe difficilement ensuite.

Restent deux vraies limites à garder en tête. L’appareil est encombrant, et son tarif de 899 € reste élevé. Il faut aussi accepter de laisser le chat s’y habituer, sur plusieurs semaines. Une version 5 finira sans doute par arriver, la 4 datant déjà un peu. Mais en l’état, elle reste une référence de la catégorie. Si vous avez la place et le budget, foncez sans hésiter. Je lui mets un bon 8/10.

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SURVEILLANCE + CONTRÔLE VIA L'APPLICATION : Contrôlez le bac à litière tamiseur compatible WiFi directement depuis l'application Whisker. Surveillez les niveaux de déchets et de litière en temps...