Test Dreame Pocket Pro : un vrai sèche-cheveux qui tient dans une trousse de toilette

Un sèche-cheveux qui se plie en trois, ça sent le compromis. Reste à savoir où il se cache. Dreame nous a envoyé son Pocket Pro, modèle 2026 de sa gamme nomade. N’ayant pas la chevelure adaptée à ce type d’exercice, j’ai confié l’appareil à ma compagne, qui l’a utilisé près d’un mois sur cheveux longs blond foncés, en remplacement de son sèche-cheveux.

Le Dreame Pocket Pro est affiché 119 euros sur le site français de la marque, contre 169 euros de prix régulier. Un produit taillé pour la valise, et c’est bien là que se joue tout son intérêt.

Notre avis en bref sur le Dreame Pocket Pro

Le Pocket Pro tient sa promesse : un vrai sèche-cheveux qui se plie et se range avec tous ses embouts dans une seule sacoche. La puissance surprend pour l’encombrement, la chaleur reste maîtrisée, les embouts se verrouillent proprement et le bruit ne dérange pas. Le compromis se paie sur le coiffage, avec des cylindres de bouclage qui manquent de nervosité. Surtout, tout son intérêt tient au déplacement. Posé en permanence sur une étagère de salle de bains, il ne justifie plus son prix face à un modèle classique. À 119 euros, il vaut le coup si et seulement s’il sort de chez vous.

Un format qui fait tout l’intérêt du produit

Le Dreame Pocket Pro se plie en trois positions. En N pour le rangement, en 1 avec les cylindres de bouclage, en 7 pour le séchage classique. Dreame annonce 300 g hors cordon et un boîtier de 50 mm d’épaisseur pour 145 x 201 mm déplié. L’appareil se glisse dans une trousse de toilette sans discussion.

La sacoche fournie fait beaucoup. Tout rentre dedans, appareil et embouts compris. On emporte rarement les cinq accessoires pour un week-end, mais un contenant unique évite de retrouver un cylindre au fond du sac. Après un mois de pliages et dépliages quotidiens, la charnière n’a pas pris de jeu perceptible. Sur un an, impossible de se prononcer.

L’objet est plutôt réussi. La texture du corps évite l’aspect plastique premier prix qu’on trouve sur cette gamme de prix.

Des embouts complets, bien fixés, inégalement convaincants

La dotation couvre large : deux cylindres de bouclage, un embout anti-frisottis, un diffuseur, un embout de brushing. La fixation est le bon point. Les embouts tiennent et se verrouillent, ce qui rassure quand on les change à chaud ou qu’on manipule l’appareil d’une main.

Le coiffage, en revanche, est plus nuancé. Les cylindres de bouclage manquent en effet de peps. Sur cheveux longs, la boucle se forme, puis elle retombe. Face au multistyler Dreame, plus cher et plus encombrant, on trouve donc vite la limite du Pocket Pro, un appareil contraint par sa taille. Ce n’est pourtant pas une mauvaise surprise, c’est simplement le prix du format.

Puissance et chaleur : la bonne surprise

Sur le papier, Dreame annonce un moteur de 110 000 tr/min, une vitesse d’air de 70 m/s et un débit de 50 m³/h pour 1 300 W, valeurs issues de ses propres tests en laboratoire. La marque revendique par ailleurs un séchage en 40 secondes sur cheveux courts, en environnement contrôlé. Sur cheveux longs, en revanche, ce chiffre ne veut rien dire.

Ce qu’on peut dire, en revanche, c’est que le souffle surprend pour ce gabarit, et que le gain reste net face au sèche-cheveux de grande surface remplacé. Le séchage complet se situe ainsi autour de dix minutes en usage normal, estimation à la louche et non chronométrée.

La chaleur, elle aussi, reste maîtrisée. Dreame annonce en effet une thermistance NTC et 300 vérifications par seconde pour maintenir l’air sous 57 °C. Nous ne l’avons pas mesuré, mais aucune sensation de brûlure n’est pourtant remontée en un mois. Les modes sont enfin lisibles : air chaud, air tiède, air froid, cycle chaud/froid, air froid instantané, avec deux débits.

Un bruit qui ne pose pas de problème pour le Dreame Pocket Pro

Dreame annonce 60 dB maximum et une réduction du bruit sur six couches. Sans sonomètre, impossible de valider le chiffre. À l’oreille, le Pocket Pro reste dans le registre aigu propre aux moteurs à grande vitesse, mais il ne domine pas une conversation dans la pièce d’à côté. Le cordon de 1,8 m suffit dans une salle de bains standard, un peu juste en chambre d’hôtel.

Pocket Pro ou Pocket Pro 2 : la question à se poser

Voici les valeurs officielles relevées sur les fiches Dreame France.

Critère Pocket Pro 2026 Pocket Pro 2 Prix affiché 119 euros 149 euros Prix régulier 169 euros 169 euros Numéro de modèle AHD51 AHD51 Moteur 110 000 tr/min 110 000 tr/min Puissance 1 300 W 1 300 W Poids 300 g 300 g Niveau sonore annoncé 60 dB 60 dB Accessoires 5 embouts et sacoche 5 embouts et sacoche

Les deux références partagent donc le même numéro de modèle et les mêmes caractéristiques annoncées. Dreame met toutefois en avant un barrel de bouclage amélioré sur ce Pocket Pro 2026. Nous n’avons cependant pas eu le Pocket Pro 2 en main pour trancher. En l’état, difficile de justifier les 30 euros d’écart sur la seule fiche technique.

Rapport qualité/prix

A 119 euros, l’addition est cohérente, à condition de payer pour la bonne raison. Ce qu’on achète ici, c’est le pliage, la sacoche unique et les 300 g. Les performances de séchage sont solides, mais elles ne sont pas ce qui distingue le Pocket Pro. Pour le même budget, un sèche-cheveux fixe classique offrira un moteur équivalent, une prise en main plus confortable et souvent de meilleurs résultats de coiffage. Le surcoût du format n’a de sens que s’il est amorti en déplacement. La fiche complète est disponible sur le site officiel Dreame.

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Avec son corps de 50 mm et un poids de seulement 300 g, le Pocket Neo est compact et se plie facilement pour le rangement ou le transport; Sa conception flexible lui permet d'être plié en...

Conclusion : le sèche-cheveux qu’il vous faut, seulement si vous voyagez

Le Dreame Pocket Pro est donc pour celles qui voyagent souvent et refusent le sèche-cheveux d’hôtel, sans sacrifier la puissance ni la place dans la valise. C’est son argument, et il reste solide. Week-ends fréquents, déplacements professionnels, vacances avec un bagage cabine et arrivée dans un Airbnb : c’est là, en effet, qu’il devient évident.

Il n’est en revanche pas pour les autres. Si l’appareil ne quitte jamais la salle de bains, la contrainte de format n’apporte rien et se paie même en confort d’usage. Il n’est pas non plus pour celles dont le coiffage repose sur la boucle : les cylindres fournis dépannent certes le temps d’un repas ou d’une soirée courte, mais ils ne remplacent pas un multistyler dédié. Au final, acheter un Pocket Pro pour un usage sédentaire, c’est payer une fonction qu’on n’utilisera jamais.