Gamescom : le PlayStation Store casse les prix sur une sélection de jeux PS4 et PS5

La Gamescom ne se limite pas aux annonces et aux démonstrations de jeux à venir. Pour accompagner l’événement, le PlayStation Store met également en avant une nouvelle sélection de jeux en promotion. Plusieurs productions majeures voient ainsi leur prix fortement réduit, avec des remises pouvant atteindre 85 %. Ci-dessous les offres à ne pas rater !

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Des jeux incontournables à prix cassés sur le PlayStation Store

Parmi les offres les plus intéressantes, Hogwarts Legacy tombe à 11,24 €, contre 74,99 € habituellement, soit une réduction de 85 %. L’Enhanced Edition de Marvel’s Midnight Suns profite elle aussi d’un tarif particulièrement agressif : 11,24 € au lieu de 74,99 €.

Les amateurs de RPG peuvent également se tourner vers Final Fantasy VII Remake Intergrade – Digital Deluxe Edition, proposée à 17,49 €, contre 69,99 €. De son côté, Final Fantasy XVI passe à 23,99 €, avec une remise de 60 %. Côté horreur, le remake de Dead Space bénéficie d’une réduction de 75 % et s’affiche à 19,99 €.

Star Wars, God of War et GTA également dans la liste

La sélection ne se limite pas aux productions japonaises ou aux jeux solo. Star Wars Outlaws – Ultimate Edition voit notamment son prix passer de 139,99 € à 34,99 €, soit 75 % de réduction.

Autre poids lourd présent dans cette opération : God of War Ragnarök, disponible à 39,99 € au lieu de 79,99 €. Le célèbre jeu de Santa Monica Studio reste donc accessible à moitié prix.

Enfin, les joueurs peuvent retrouver Grand Theft Auto V accompagné du pack de dollars Great White Shark à 24,99 €, tandis que Teardown descend à 14,99 € et Forspoken à 23,99 €.

Une sélection à surveiller jusqu’au 9 septembre

Ces promotions Gamescom sont disponibles sur le PlayStation Store français jusqu’au 9 septembre 2026. Les tarifs pouvant varier selon l’édition et la plateforme, il faudra donc vérifier la fiche de chaque jeu avant l’achat.

Vous pouvez voir toutes les promotions Gamescom en vous rendant directement sur le PlayStation Store, depuis votre console ou sur le site web.