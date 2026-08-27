Shokz OpenFit Air 2 : l’écouteur ouvert qui corrige ses défauts de jeunesse

Porter des écouteurs à oreille ouverte toute la journée sans les sentir : c’est la promesse que Shokz peaufine depuis plusieurs générations. La marque officialise l’OpenFit Air 2, une version allégée et repensée de son modèle d’entrée de gamme, avec l’ambition affichée de corriger les défauts remontés sur le premier OpenFit Air. Au menu : moins de poids, des contrôles revus, et une autonomie en hausse.

L’obsession du poids, enfin payante

Chaque écouteur OpenFit Air 2 ne pèse plus que 7,2 grammes, contre 8,7 grammes sur la génération précédente. Ainsi, cette baisse de 17,6 % se ressent dès la mise en place, sur un format déjà pensé pour ne pas boucher le conduit auditif. De plus, le crochet auriculaire adopte une nouvelle armature en alliage nickel-titane, épaisse de seulement 0,75 mm, avec une courbure retravaillée pour épouser le pavillon de l’oreille sans point de pression.

Le boîtier de charge suit le mouvement : il gagne 10,5 % de compacité par rapport à celui de l’OpenFit Air. De quoi glisser l’ensemble dans une poche sans y penser, un argument qui compte pour des écouteurs pensés pour le sport et les longues journées.

Visuel Shokz

Le tactile aux oubliettes, et tant mieux

Sur ce point, Shokz change complètement d’approche. Les commandes tactiles de l’OpenFit Air, trop souvent déclenchées par erreur au contact de la sueur ou d’une mèche de cheveux, cèdent la place à un bouton physique à pression sur chaque écouteur. Un choix qui répond directement à l’un des reproches les plus fréquents faits au premier modèle.

Côté autonomie, l’OpenFit Air 2 tient 8 heures en écoute continue et jusqu’à 36 heures avec le boîtier, contre 28 heures auparavant. De plus, dix minutes de charge suffisent à récupérer trois heures d’écoute. Enfin, les écouteurs passent en IP55, tandis que le boîtier adopte la certification IP54, de quoi encaisser la transpiration et une averse sans sourciller.

La connectivité profite aussi du renouvellement, avec le passage au Bluetooth 6.1, le multipoint pour jongler entre deux appareils, et la compatibilité Fast Pair (Google) et Swift Pair (Microsoft).

La bataille contre les basses qui s’échappent

L’audio repose sur l’architecture Bassphere, avec un double transducteur de 11,8 mm par écouteur, épaulé par l’algorithme OpenBass 2.0 censé muscler le bas du spectre. Un défi classique sur ce type de format, où l’absence d’étanchéité du conduit auditif complique naturellement le rendu des basses.

Le haut-parleur est incliné à 30 degrés et embarque la technologie DirectPitch, censée diriger le son vers l’oreille plutôt que de le laisser s’échapper vers l’extérieur. L’application Shokz propose quatre égalisations prédéfinies, plus deux profils personnalisables. Pour les appels, un système à double microphone avec réduction de bruit par IA est de la partie.

Le bémol : deux gammes, un choix qui se complique

À 139 €, l’OpenFit Air 2 se positionne clairement au-dessus des écouteurs sport classiques, sur un segment où le rendu sonore reste par nature moins abouti qu’une paire in-ear fermée. Un compromis assumé en échange du confort, mais qui mérite d’être pesé selon l’usage visé.

Shokz complique aussi le choix en lançant, le même jour, l’OpenRun Air 2, son modèle à conduction osseuse. Les deux gammes ciblent un public proche (sport, longues journées, port prolongé), sans que la marque ne facilite vraiment la comparaison entre les deux technologies. Un acheteur pressé peut légitimement s’y perdre.

Conclusion

L’OpenFit Air 2 coche les cases qui manquaient à son prédécesseur : moins de poids, des contrôles plus fiables, une autonomie revue à la hausse. Shokz corrige ses devoirs plutôt que de réinventer la formule, ce qui reste la bonne approche sur un format déjà convaincant sur le papier.

Reste à voir si ces ajustements suffisent face à une concurrence de plus en plus dense sur les écouteurs à oreille ouverte. L’OpenFit Air 2 est disponible dès maintenant en France, aux côtés de l’OpenRun Air 2, à vous de départager les deux selon votre usage.