Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 : deux déclinaisons, plus de puissance, mais rien de confirmé pour la France

Lenovo rafraîchit sa gamme de stations de travail mobiles avec le ThinkPad P14s Gen 7, disponible en deux déclinaisons distinctes selon le processeur choisi. L’appareil reste dans un format compact de 14 pouces, mais gagne en puissance graphique et en autonomie par rapport à la génération précédente. De quoi viser les professionnels qui ont besoin de puissance CAO ou création sans sacrifier la mobilité.

Deux déclinaisons, deux publics

La version AMD, annoncée mondialement en mars 2026 et arrivée en Amérique du Nord en juillet, embarque les processeurs Ryzen AI PRO 400 (jusqu’au Ryzen AI 9 HX PRO 470), avec des graphismes Radeon 860M ou 890M intégrés. Elle mise sur la légèreté (1,29 kg) et la certification militaire MIL-STD-810H, plutôt que sur la puissance graphique brute.

La version Intel, arrivée en juin 2026, s’appuie sur le Core Ultra 7 366H (génération Panther Lake, 16 cœurs, jusqu’à 4,8 GHz, NPU à 50 TOPS compatible Copilot+). Elle peut surtout embarquer un GPU dédié NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell avec 8 Go de GDDR7, un vrai différenciateur pour les usages CAO ou rendu 3D face à la sobriété graphique de la version AMD.

Les deux déclinaisons partagent une même base : jusqu’à 96 Go de RAM, un écran 14 pouces disponible en dalle IPS ou en OLED 2,8K à 120 Hz avec couverture DCI-P3 complète.

Ce qui change vraiment

Face au Gen 6, Lenovo annonce des gains concrets plutôt qu’une simple mise à jour cosmétique. Le rendu sous Blender progresse jusqu’à 29 %, porté notamment par le passage du GPU RTX PRO 500 (6 Go) au RTX PRO 1000 (8 Go) sur la version Intel.

L’autonomie grimpe aussi, avec plus de 4 heures supplémentaires annoncées malgré un écran plus lumineux et mieux défini. Sur la config Intel haut de gamme testée par la presse spécialisée, l’écran passe à une dalle 14,5 pouces en 3K (3072 x 1920), 500 nits, certifiée Eyesafe, un net progrès face aux panneaux Full HD encore courants sur ce format.

Le bémol : rien de confirmé pour la France

Les prix communiqués restent nord-américains : de 1 869 $ à 3 469 $ pour la version AMD, et environ 4 700 $ pour une config Intel haut de gamme (64 Go de RAM, 2 To de stockage, RTX PRO 1000). Aucun tarif en euros ni date de disponibilité en France n’a été annoncé pour ce Gen 7.

Pour une station de travail visant les professionnels, ce flou pèse davantage que pour un gadget grand public : les entreprises françaises qui voudraient équiper leurs équipes n’ont, pour l’instant, aucune date à cocher sur le calendrier.

Une mise à jour solide, à condition d’attendre les prix français

Le ThinkPad P14s Gen 7 tient ses promesses sur le papier : plus de puissance graphique côté Intel, plus d’autonomie côté AMD, et un écran revu à la hausse sur les deux versions. Le choix entre les deux déclinaisons dépendra surtout de l’usage : légèreté et endurance pour l’une, puissance graphique dédiée pour l’autre.

Reste que sans prix ni date pour la France, ce lancement s’adresse pour l’instant aux professionnels prêts à importer, ou à ceux qui peuvent simplement patienter avant de renouveler leur flotte.