Brook Sniper 2, le convertisseur clavier-souris qui vise enfin PS5, Xbox Series et Switch 2

Jouer sur console avec la précision d’un clavier et d’une souris, sans passer par un PC : c’est la promesse que Brook Gaming entretient depuis des années avec sa gamme Sniper. La marque taïwanaise vient d’officialiser le lancement mondial du Sniper 2, la nouvelle version de son convertisseur phare. Sur le papier, l’appareil promet enfin de suivre le rythme des consoles actuelles, là où l’ancien modèle commençait à sentir son âge.

De nouvelles consoles dans le viseur

Le premier Sniper s’était fait un nom auprès des joueurs FPS sur PS4, PS3, Xbox One et Xbox 360. Le Sniper 2 met la compatibilité à jour : il couvre désormais la PS5, la Xbox Series X|S, la Nintendo Switch, la très attendue Nintendo Switch 2, ainsi que le PC et les mobiles iOS/Android.

Côté périphériques, l’appareil fonctionne en plug-and-play avec des claviers et souris filaires ou sans fil 2,4 GHz de marques reconnues : Razer, Logitech, ZOWIE, Pulsar, ROG, SteelSeries, Corsair ou HyperX. Pas besoin de configuration complexe pour brancher son propre matériel PC sur une console.

Le boîtier reste compact (40 grammes), avec des ports dédiés pour le clavier, la souris et la manette, plus un port d’alimentation additionnel. La connexion à la console se fait en filaire, via USB-C.

Écran, RGB et réglages fins

Le Sniper 2 embarque un écran couleur qui affiche en direct la configuration active, plus un éclairage RGB personnalisable (16,8 millions de couleurs, plusieurs effets). Un bouton signature en forme de tête de mort gère la fonction HOME et l’appairage Bluetooth.

L’essentiel des réglages passe par l’application mobile dédiée (iOS/Android) : sensibilité de la souris, réglage des axes X/Y, remapping des touches, création de macros, et ajustement de la deadzone pour limiter le drift des sticks. L’appli permet aussi de télécharger des profils partagés par la communauté, plutôt que de tout paramétrer soi-même.

Le bémol : le flou côté disponibilité

Sur le store officiel de Brook Gaming, le Sniper 2 est annoncé à 119,99 $. Mais l’appareil y est actuellement en rupture de stock, et l’expédition se fait depuis Taïwan. Aucun prix en euros ni date de disponibilité en France n’a été communiqué pour l’instant.

Autrement dit, l’annonce a de quoi séduire sur le papier, mais rien ne garantit une mise en vente simple et rapide côté français. Mieux vaut suivre le dossier avant de sortir la carte bleue.

Une suite logique, à surveiller plutôt qu’à précommander

Le Sniper 2 tient sa promesse de base : suivre enfin le rythme des consoles actuelles, Switch 2 comprise. L’ancien modèle restait, quant à lui, bloqué sur la génération précédente. Pour les joueurs qui jurent par le clavier-souris en FPS, c’est une mise à jour attendue depuis longtemps.

Reste que l’absence de prix en euros et la rupture de stock actuelle refroidissent un peu l’enthousiasme. Ce lancement mérite d’être suivi de près, sans urgence à se ruer sur le store officiel dans l’immédiat.