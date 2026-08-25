ROG Xbox Ally X20 : prise en main d’une console portable plus belle que puissante

La Gamescom 2026 a démarré fort. Sur sa conférence de Cologne, Asus a officialisé le lancement commercial de la ROG Xbox Ally X20. Une console portable pensée pour souffler les vingt bougies de la marque Republic of Gamers. Les précommandes sont ouvertes depuis le 25 août, et la mise en rayon est prévue pour le 15 octobre.

J’ai pu la prendre en main sur le salon. Et disons-le tout de suite : ce n’est pas une nouvelle génération. C’est la Xbox Ally X de l’an dernier, mais rhabillée pour l’occasion. Le design change, l’écran passe à l’OLED, l’ergonomie gagne en confort. Le reste, lui, ne bouge pas.

Une Xbox Ally X en habit de collection

Le choc est d’abord visuel. La coque adopte un plastique noir translucide, rehaussé d’éléments dorés. On voit à travers, jusqu’au système de refroidissement et à la puce. C’est un clin d’œil assumé aux consoles d’il y a vingt ans, celles qu’on aimait dévorer des yeux. Les boutons ABXY virent au rouge, les anneaux de joystick s’illuminent en Aura RGB. L’objet respire la pièce de collection.

Boutons rouges, anneaux Aura RGB et plastique fumé : le style rétro est assumé. Le dos ajouré et sa ligne dorée façon circuit imprimé laissent deviner les entrailles.

Le dos joue la même carte. Il est ajouré, traversé d’une ligne dorée façon circuit imprimé. On aperçoit la structure interne sans rien démonter. Sur un salon, ça attire l’œil à tous les coups. Reste que sous ce maquillage, la fiche technique colle de très près au modèle actuel.

L’OLED change tout, la puissance ne bouge pas

La vraie nouveauté, c’est l’écran. La X20 inaugure la dalle Nebula HDR maison : un OLED de 7,4 pouces, 1080p, 120 Hz, certifié DisplayHDR True Black 1400 et compatible Dolby Vision. J’ai lancé Forza Horizon 6 pour voir. Les noirs sont profonds, les couleurs claquent, et même sous les spots du stand, la dalle reste lisible. Après des années de LCD sur les portables, ça fait un bien fou.

Forza Horizon 6 sur la dalle Nebula HDR : des noirs profonds et des couleurs qui claquent.

Sous le capot, en revanche, rien de neuf. On retrouve le même AMD Ryzen AI Z2 Extreme que sur la Xbox Ally X. Toujours avec 24 Go de LPDDR5X et 1 To de SSD. Les performances sont donc identiques. On est clairement sur une mi-génération : Asus soigne l’écran et le style, pas la puissance brute.

Confort en hausse, addition en hausse aussi

En main, la console affiche 756 grammes sur la balance. C’est costaud, mais les poignées façon manette Xbox et les gâchettes à impulsion rendent la prise très naturelle. On tient bien l’engin, les commandes tombent sous les doigts. Sur ce point, la X20 est plus agréable que la Xbox Ally « tout court ». C’est le genre de détail qui se sent dès les premières minutes de jeu.

Reliée aux lunettes XREAL R1 Edition 20 par un seul câble USB-C, la X20 vise le setup nomade. Les lunettes XREAL R1 Edition 20, avec leur OLED et leur audio signé Bose, complètent le bundle.

Le hic, c’est le ticket d’entrée. La console seule s’affiche à 1399,99 €. Là où la Xbox Ally X se lançait autour de 999 € l’an dernier, l’addition grimpe de près de 400 €, à performances égales. Asus propose aussi un bundle à 2599,99 €. Il ajoute les lunettes de réalité augmentée ROG XREAL R1 Edition 20 et un kit dbrand Killswitch : coque, grips, béquille et skin. Une valise Pelican badgée 20 ans complète le tout. De quoi viser le collectionneur plus que le joueur lambda.

Ce qu’il faut retenir

La ROG Xbox Ally X20 est une belle réussite d’objet. L’écran OLED est superbe, le design translucide fait mouche, l’ergonomie progresse. Mais elle ne joue pas mieux que la Xbox Ally X sortie un an plus tôt. On paie surtout un bel écran et une robe de collection, pas de la puissance en plus.

Du coup, le conseil dépend de votre matériel. Si vous n’avez pas encore de ROG Ally, la X20 est une porte d’entrée séduisante, ne serait-ce que pour l’OLED. Si vous possédez déjà une Xbox Ally ou une autre ROG Ally, gardez votre console. La vraie montée en puissance viendra sans doute l’an prochain. De nouvelles puces plus musclées se profilent, chez AMD comme chez Intel avec ses GPU Arc. Reste à voir ce que donnera cette promesse une fois la manette en main.