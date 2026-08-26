Turtle Beach Vulcan II XP : le clavier mécanique RGB qui mise sur le sur-mesure

Turtle Beach dévoile le Vulcan II XP, un clavier gaming mécanique RGB au format full-size. Je l’ai aperçu ce matin sur le stand de la marque à la Gamescom. Deux coloris y étaient exposés, un noir et un clair. Héritier du design Vulcan bien connu des habitués de Roccat, il mise tout sur la personnalisation. Prix annoncé : 129,99 €, pour une sortie le 25 octobre.

Des switchs échangeables à chaud

Le cœur du clavier, ce sont ses switchs mécaniques TITAN HS, au choix Red linéaires ou Brown tactiles. Les deux encaissent 50 millions de frappes. Surtout, ils passent au hot-swap. On les retire et on les remplace sans fer à souder, en 3 comme en 5 broches. La lubrification d’usine et une mousse acoustique promettent une frappe feutrée, loin du vieux cliquetis mécanique.

Sur le stand, le Vulcan II XP s’affichait aussi dans un coloris clair.

Un arsenal taillé pour le jeu

Côté compétition, le Vulcan II XP coche les cases. On retrouve le NKRO intégral et l’anti-ghosting. S’y ajoute le ReacTap SOCD, qui privilégie la dernière direction saisie pour des virages plus nets. Ce type de fonction a d’ailleurs déjà été encadré dans certains jeux compétitifs. La touche Windows se verrouille en Mode Jeu. Une molette multimédia règle le volume et coupe le son d’une simple pression.

Design soigné et disponibilité

Plaque en aluminium brossé, RGB AIMO par touche, câble USB-C amovible, repose-poignet en simili vegan. La finition vise clairement le haut de gamme. L’éclairage reste compatible Windows Dynamic Lighting, pilotable depuis Windows 11 sans logiciel tiers. Le logiciel Swarm II garde de son côté jusqu’à cinq profils dans le clavier. Reste à voir ce que donnera la frappe, une fois le clavier sous les doigts. Rendez-vous le 25 octobre, à 129,99 €.