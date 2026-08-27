Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3 : l’ampoule connectée qui se passe de box Wi-Fi, à moins de 9 €

Shelly n’a jamais caché son ambition : proposer des objets connectés qui fonctionnent sans dépendre d’une box ou d’un abonnement. Avec sa nouvelle Multicolor Bulb E27 Gen3, présentée au salon Light + Building 2026, la marque bulgare pousse cette logique encore plus loin. Sous ses airs d’ampoule connectée classique, elle cache une fonction qui pourrait bien changer la façon dont on pense l’installation d’un réseau domotique chez soi.

Cette ampoule veut se passer de votre box Wi-Fi

Contrairement aux générations précédentes de la marque, qui se contentaient de piloter la lumière, cette Multicolor Bulb E27 Gen3 embarque deux fonctions inédites côté réseau. La première s’appelle BLE Gateway : l’ampoule sert de passerelle entre les appareils Bluetooth de la maison et le réseau Wi-Fi, sans boîtier supplémentaire à brancher. La seconde est un répéteur Wi-Fi intégré, qui retransmet le signal pour couvrir les zones mal desservies de l’appartement.

Concrètement, chaque ampoule installée devient un petit relais réseau. C’est une différence notable avec des écosystèmes comme Philips Hue, qui imposent souvent un pont dédié pour connecter les accessoires Bluetooth ou Zigbee. Chez Shelly, tout se pilote en local ou à distance sans hub central, que ce soit depuis l’application maison ou via des systèmes tiers comme Home Assistant ou Samsung SmartThings.

La Gen3 gagne aussi en autonomie de programmation. Elle accepte des scripts d’automatisation personnalisés et jusqu’à 20 calendriers avancés, pour des horaires précis selon les pièces ou les habitudes. De quoi construire des scénarios sans dépendre d’un service cloud tiers.

Les chiffres qui comptent avant d’acheter

Côté performances lumineuses, cette Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3 affiche une puissance nominale de 8,5 W pour une luminosité maximale de 806 lumens. En mode couleur, elle propose un rendu RVB complet, tandis que le mode blanc permet d’ajuster la température de couleur de 2700 K à 6500 K, du blanc chaud au blanc froid. La variation d’intensité (dimming) se règle avec une durée de transition personnalisable.

Sur le réseau, l’ampoule combine le Wi-Fi 802.11 b/g/n et le Bluetooth 4.2. Ainsi, le Wi-Fi offre une portée allant jusqu’à 30 mètres en intérieur et 50 mètres en extérieur, tandis que le Bluetooth atteint jusqu’à 10 mètres en intérieur et 30 mètres en extérieur. Par ailleurs, elle se visse sur un culot E27 standard et fonctionne sur une alimentation de 110 à 230 V, ce qui la rend compatible avec le réseau électrique français.

Aucun hub n’est nécessaire pour la faire fonctionner en local ou à distance. Elle s’intègre directement à Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant ou Samsung SmartThings. Sous le capot, Shelly a placé une puce ESP C3 épaulée par 8 Mo de mémoire flash, pour une durée de vie annoncée de 15 000 heures.

À moins de 10 euros, la vraie rivale de Hue ?

Annoncée en mars 2026 au salon Light + Building, la Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3 est désormais disponible chez plusieurs revendeurs européens. Comptez environ 8,95 € l’unité, ou 24,99 € pour un pack de trois, un tarif qui la place nettement sous les références du secteur comme Philips Hue, dont l’ampoule couleur seule dépasse souvent les 50 €.

Cet écart de prix change la donne pour équiper un appartement entier sans faire exploser le budget. Reste que l’absence de hub, souvent présentée comme un argument de simplicité, dépend aussi d’un bon réseau Wi-Fi domestique : dans un logement où le signal peine déjà à circuler, multiplier les ampoules-relais peut autant aider que compliquer le diagnostic en cas de souci de connexion.

Sur le papier, Shelly signe une ampoule qui coche des cases rarement réunies à ce prix : couleurs complètes, fonctions réseau et compatibilité large sans abonnement. Ainsi, elle constitue une option sérieuse pour qui veut se lancer dans la maison connectée sans investir dans un écosystème fermé. Toutefois, il faut accepter de dépendre un peu plus de sa box Wi-Fi.





