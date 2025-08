Innovation réjouissante : AgfaPhoto dévoile 3 appareils pour sublimer vos souvenirs

En cette saison estivale, AgfaPhoto fait un retour remarqué avec trois nouveaux appareils photo pensés pour tous les passionnés d’image, que vous soyez en famille, créateur de contenu ou explorateur solo. Ces nouveautés allient technologie de pointe, fonctionnalités ludiques et accessibilité, pour que chacun immortalise ses souvenirs à sa façon.

La Realimove MC3X : pour des vidéos 4K fluides et pros

AgfaPhoto présente la Realimove MC3X, une caméra 4K qui ravira les vloggers et vidéastes exigeants. Grâce à un stabilisateur 3 axes et un écran tactile rotatif de 3,5 pouces – le plus grand du marché pour sa catégorie – chaque prise gagne en fluidité et en créativité. Capturez jusqu’à 170 minutes d’images ultra stables en pleine action, tout en profitant du mode suivi automatique (Face Tracking) pour ne jamais sortir du cadre.

Connectée en Wi-Fi, la MC3X permet aussi de partager instantanément vos créations sur vos réseaux sociaux favoris. Son grand-angle de 120° et ses 20 mégapixels ouvrent le champ des possibles, tandis que les modes intelligents facilitent la vie des créateurs. Proposée à 349,99 €, elle s’impose comme la nouvelle référence des caméras compactes.

Realikids Cam Waterproof 2 : la créativité à portée de main des enfants

Les plus jeunes ont aussi droit à leur appareil avec le Realikids Cam Waterproof 2. Pensé pour leurs petites mains, il est étanche jusqu’à 3 mètres sans caisson et conçu pour résister aux aventures aquatiques. Fini la crainte des éclaboussures à la plage ou à la piscine : cet appareil robuste accompagne les enfants dès 3 ans.

Le capteur 12 MP autorise clichés et vidéos (2,7K), tandis que des filtres et jeux intégrés rendent la photo encore plus fun. Rechargeable en USB-C et équipé d’un écran LCD 2,8 pouces, il est disponible en bleu ou rose pour 69,99 €. L’outil parfait pour développer la créativité des jeunes photographes en herbe !

Realishot C130 : le compact expert et nomade

Enfin, AgfaPhoto s’adresse aux amateurs comme aux semi-pros avec le Realishot C130. Ce compact à écran articulé séduit par sa polyvalence : capteur 24 MP, vidéo 4K, zoom optique 10x et réglages manuels étendus. Selfies ou vlogs deviennent un jeu d’enfant grâce à son écran tactile orientable.

Les utilisateurs apprécieront aussi la gestion avancée de l’exposition, de l’ISO ou du temps de pose, ainsi que le flash intégré et amovible. La connexion Wi-Fi permet un partage simplifié des clichés. Prix de lancement : 399,99 €.

Avec ces trois nouveautés, AgfaPhoto prouve qu’il existe un appareil pour chaque usage et chaque génération. Avez-vous déjà testé un de ces modèles ? Partagez vos impressions ou vos créations avec nous dans les commentaires, et n’hésitez pas à relayer cet article auprès de ceux qui veulent immortaliser leurs plus beaux moments !