Nostalgie garantie : le grand retour de Mr. Nutz en éditions collector rétro

Strictly Limited frappe un grand coup auprès des nostalgiques ! En collaboration avec Atari, l’éditeur annonce le retour tant attendu de deux jeux emblématiques de l’ère 16 bits : Mr. Nutz et Mr. Nutz: Hoppin’ Mad. Préparez votre manette, car la magie des années 90 revient en exclusivité dans des éditions physiques premium. Celles-ci sont pensées pour les collectionneurs et passionnés de rétro-gaming.

Un double retour en force sur consoles légendaires

Dès aujourd’hui, le 21 août 2026, les précommandes pour ces deux pépites ouvrent leurs portes, au prix de 49,99 € chacune. La sortie officielle est prévue pour le premier trimestre 2027. Au programme, Mr. Nutz débarque en édition physique sur Super Nintendo (PAL & NTSC), Genesis et Mega Drive. De son côté, Mr. Nutz: Hoppin’ Mad se rend disponible sur Genesis et Mega Drive également.

Strictly Limited, expert dans l’édition physique de jeux cultes, soigne particulièrement ces versions. Les fans pourront ainsi savourer une expérience authentique, fidèle à l’original. De plus, ils profiteront d’un objet de collection qui embellira toute ludothèque rétro digne de ce nom.

Plongez dans l’univers irrésistible de Mr. Nutz

Lancé à l’origine lors de l’âge d’or des jeux de plateforme, Mr. Nutz vous invite à suivre un écureuil courageux dans une aventure haute en couleur. Forêts, glaciers, grottes mystérieuses… Chaque environnement regorge de secrets cachés et de défis variés. Pendant ce temps, le héros tente d’arrêter le terrible Mr. Blizzard qui menace de congeler la planète entière.

Graphismes chatoyants, prise en main fluide, level design inventif… Tous les ingrédients du succès d’époque reviennent pour une expérience fidèle et inoubliable !

Mr. Nutz: Hoppin’ Mad, la suite oubliée enfin ressuscitée

Développé à l’origine pour l’Amiga, Mr. Nutz: Hoppin’ Mad devait sortir sur Mega Drive sous le nom « Mr. Nutz 2 ». Cette fois, Mr. Nutz affronte une horde de Poulets Aliens à travers des niveaux aux décors colorés et interconnectés. Ici, exploration rime avec action. Par ailleurs, la formule classique s’enrichit d’idées nouvelles et propose une aventure entièrement inédite pour tous les amateurs du genre !

En misant sur l’authenticité et la préservation des œuvres vidéoludiques, Strictly Limited et Atari ravivent des souvenirs précieux tout en séduisant une nouvelle génération de joueurs. Collectionneurs ou simples curieux, ne laissez pas filer l’occasion de redécouvrir ces deux classiques ! Et vous, prêt à (re)prendre la manette ? Partagez votre nostalgie ou vos impressions en commentaire, et invitez vos amis à rejoindre la fête du rétro-gaming !

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