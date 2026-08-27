Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 : l’AMD reçoit enfin un GPU Nvidia dédié, mais le prix reste flou

Lenovo agrandit sa gamme de stations de travail mobiles avec le ThinkPad P16s Gen 5, un modèle 16 pouces qui vise les usages plus gourmands que son petit frère P14s. Comme d’habitude chez Lenovo, l’appareil se décline en deux plateformes, Intel et AMD, avec cette fois une vraie nouveauté du côté AMD qui change la donne.

L’AMD sort enfin de l’ombre de Nvidia

La version Intel, arrivée en mai 2026, s’appuie sur des puces Panther Lake (Core Ultra 7 356H/366H, Core Ultra 9 386H, Core Ultra X9 388H, tous vPro) et peut embarquer un GPU dédié NVIDIA RTX PRO 500 ou 1000 Blackwell (6 à 8 Go de GDDR7).

La version AMD, lancée en juin, mise sur les processeurs Ryzen AI 400 jusqu’au Ryzen AI 9 HX PRO 470. La vraie nouveauté est ailleurs : c’est la première fois qu’un ThinkPad AMD embarque un GPU NVIDIA dédié, ici le RTX PRO 2000 Blackwell (8 Go). Jusqu’ici, les versions AMD de la gamme P se contentaient de graphismes intégrés.

La fiche technique qui doit justifier le prix

Les deux plateformes partagent la même base matérielle. Jusqu’à 96 Go de RAM en LPCAMM2, un écran 16 pouces disponible en dalle WUXGA ou en 2,8K OLED à 120 Hz avec taux de rafraîchissement variable. La batterie grimpe jusqu’à 90 Wh selon la configuration.

Côté connectivité, le P16s Gen 5 passe au Wi-Fi 7, avec une option 5G pour travailler hors réseau fixe. L’appareil pèse 1,75 kg, un poids raisonnable pour un 16 pouces pensé comme station de travail mobile.

Deux détails qui font tiquer sur une machine à ce prix

Malgré son positionnement haut de gamme, le P16s Gen 5 n’a pas droit au Thunderbolt 5, contrairement au ThinkPad P1 Gen 9 de la même marque. Le stockage se limite aussi à un seul slot M.2, un choix surprenant sur un châssis de 16 pouces qui a la place pour plus.

Côté prix, la version Intel a au moins l’avantage de la clarté : 2 219 à 2 730 € annoncés pour la zone euro. La version AMD reste plus opaque, avec seulement un prix relevé aux États-Unis (5 299 $ pour une configuration), et rien de confirmé pour la France à ce stade.

L’arrivée du RTX dédié chez AMD vaut le déplacement, le reste mérite d’attendre

Le vrai événement de ce lancement, c’est l’arrivée d’un GPU NVIDIA dédié sur une plateforme AMD chez ThinkPad, une première qui ouvre ainsi de nouvelles combinaisons pour les professionnels attachés à AMD. De son côté, le reste de la fiche technique suit la logique attendue d’une mise à jour, avec des évolutions concernant notamment l’écran, l’autonomie et la connectivité.

L’absence de Thunderbolt 5 et le stockage limité à un seul slot restent des choix curieux sur ce segment de prix. Et pour l’instant, seule la version Intel a un prix clair en euros : la version AMD demande encore un peu de patience avant de savoir ce qu’elle coûtera vraiment en France.