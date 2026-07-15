Dr Pepper relance sa gamme en France, avec ses 23 saveurs et une version Cherry

Dr Pepper est de retour dans les rayons français. Depuis avril 2026, Suntory Beverage & Food France relance la marque en grande distribution et en hors-domicile. Le soda américain revient avec sa recette à 23 saveurs et une nouvelle plateforme de communication. Son nom : « Prends le risque de l’adorer ».

Ce que Dr Pepper remet en rayon

La gamme se décline en trois formats. Une bouteille PET de 1,5 L, une PET de 50 cl et une canette de 33 cl. Deux versions sont commercialisées, l’Original et la Cherry, cette dernière apportant des notes de cerise à la recette de base.

Les prix conseillés par la marque s’établissent à 2,05 € pour le PET de 1,5 L. Le format 50 cl passe à 1,29 €, et le pack de six canettes de 33 cl à 3,99 €. La distribution couvre les grandes surfaces et le hors-domicile.

Une campagne à un million de canettes, et un pop-up déjà passé

Le dispositif dépasse le simple référencement en rayon. Dr Pepper annonce un plan 360 mêlant social media, affichage numérique, influence et opérations terrain. Plus d’un million de canettes doivent être distribuées en sampling. Plus de 600 magasins sont animés à travers la France.

Le temps fort de la campagne s’est tenu sur le parvis de la gare Saint-Lazare, à Paris. L’activation a duré trois jours, du 11 au 13 juin 2026. Dégustation, photocall, structure monumentale et véhicule brandé étaient au programme. L’opération est désormais terminée.

Une marque née en 1885, américaine, distribuée par un groupe japonais

Le montage industriel mérite un mot, car il est moins simple qu’il n’y paraît. La marque Dr Pepper appartient à l’américain Keurig Dr Pepper. Suntory la distribue sur la plupart des territoires européens, sous licence. Les deux groupes ont élargi ce partenariat début 2026, sur une quinzaine de marchés.

Côté français, Suntory Beverage & Food France porte aussi Orangina, Schweppes, Oasis et Pulco. L’entreprise revendique environ un milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2025 et quatre sites de production. La boisson, elle, a été vendue pour la première fois le 1er décembre 1885, à Waco, au Texas. Elle est l’œuvre du pharmacien Charles Alderton, et précède Coca-Cola d’un an.

Ce retour n’est pas non plus une première. Dr Pepper est officiellement distribué en France depuis mai 2012, après une quinzaine d’années d’absence. Pour la catégorie, la cerise reste un terrain disputé, comme l’a montré Volvic avec sa Juicy Cherry.

Ce que l’on ne sait pas encore

Plusieurs points restent en suspens. La durée exacte de la campagne n’est pas connue. Une version Zero Sugar a été évoquée au moment du lancement d’avril. Officiellement, la marque ne met aujourd’hui en avant que l’Original et la Cherry.

Les valeurs nutritionnelles de la recette française demandent aussi vérification. Les données publiques ne concordent pas entre elles. Pour le reste, l’été s’annonce chargé côté rayon, et notre sélection de boissons donne quelques pistes.