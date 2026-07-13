Bonne Maman sans morceaux : la confiture qui tartine mieux, mais qui frôle la compote

Bonne Maman retire les morceaux de ses confitures. La marque a lancé en 2026 une gamme Bonne Maman sans morceaux, déclinée en six recettes à la texture lisse. Les fruits y sont moulinés, au lieu d’être laissés en éclats. La marque m’en a envoyé, et j’ai goûté la pêche.

Ce que contient la gamme Bonne Maman sans morceaux

Six recettes composent le lancement. On y trouve la fraise, la pêche, l’abricot, la framboise, les fruits rouges et les fruits exotiques. La framboise est annoncée sans pépins. Les fruits rouges associent fraises, framboises, groseilles et cassis. Les fruits exotiques réunissent mangue, ananas et fruits de la passion.

Chaque pot pèse 310 g et affiche 70 % de fruits. Le prix conseillé s’établit à 2,75 €, sauf pour la framboise, montée à 3,75 €. Selon la marque, la recette contient 30 % de sucre en moins qu’une confiture traditionnelle. Le pot change aussi de dessin, lisse et sans facettes, toujours coiffé du couvercle vichy.

Mon avis : la pêche est excellente, la texture est autre chose

La marque m’a fait parvenir la gamme, et c’est la pêche que j’ai ouverte. Le goût est vraiment très bon. Le fruit est net, sans lourdeur ni excès de sucre. Sur ce point précis, je n’ai aucune réserve à formuler.

La texture, elle, déroute. Ce n’est plus tout à fait une confiture. Ça ressemble à une compote, ou plutôt à un mélange des deux. Bonne Maman sans morceaux se tient à mi-chemin, et le nom de la gamme ne prévient pas de ce déplacement.

Le bénéfice est réel à l’usage. Ça tartine plus facilement, sans gros morceau qui déchire la mie ou qui glisse hors de la tranche. Pour un enfant, ou pour qui n’a jamais aimé tomber sur un bout de fruit, le compte est bon. Sur une table de petit-déjeuner, ça se marie sans effort avec un jus pressé maison.

Le bémol tient dans ce que l’on perd. Il n’y a plus de variation de texture. Le fruit entier a disparu, celui sur lequel on tombe au milieu d’une tartine. C’était une partie du plaisir. Je valide la gamme, elle est bonne, et j’y reviendrai pour la pêche. Elle ne remplacera pas pour autant mes pots à morceaux.

La marque m’a fait parvenir cette gamme pour cet article. Comme toujours, ça ne change rien à ce que j’en pense, ni au bémol.