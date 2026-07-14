Mouton Cadet ose le cocktail, et pas avec n’importe quoi. La maison bordelaise est née en 1930. Elle transforme aujourd’hui son vin rouge en Bordeaux Mule, un mélange de Bordeaux et de ginger ale. En France, toucher au vin rouge relève presque du sacrilège. Je l’ai goûté pendant la canicule, entre amis, et le débat mérite mieux qu’un haussement de sourcils.

Le Bordeaux Mule, un cocktail à base de vin rouge de Bordeaux

Le principe est simple. Dans un verre, 10 cl de Mouton Cadet Rouge x Pierre et 8 cl de ginger ale. On ajoute du citron vert, de la menthe et des glaçons. Le résultat titre 7 % d’alcool, un cocktail léger. Il est aussi jusqu’à six fois moins sucré qu’un cocktail classique, selon la marque.

Le vin, lui, est pensé pour ça. Le Rouge x Pierre est un Bordeaux 2024 en Merlot, bio et vegan. Il se boit frais, entre 8 et 10 °C, et titre 12,5 %. Il vise le fruit plutôt que la structure tannique. Comptez 12,90 € la bouteille de 75 cl. On le trouve chez les cavistes, en hôtels et restaurants, et sur vinatis.com.

Ce Bordeaux Mule s’inscrit dans la Collection Fresh. C’est une trilogie bio et vegan, signée par la nouvelle génération de la famille. Pierre Ögren, Mathilde et Nathan Sereys de Rothschild prêtent chacun leur prénom à une cuvée. Ils sont les arrière-petits-enfants du baron Philippe de Rothschild, créateur de Mouton Cadet. Un rouge, un rosé, un blanc. D’autres marques d’apéro cultivent la même envie de surprendre, comme Another Hendrick’s et son gin au cacao.

Mon avis : un sacrilège, mais un sacrilège rafraîchissant

Servir un Bordeaux allongé au ginger ale, oui, c’est un sacrilège pour la France. Je l’écris sans détour. Et pourtant, une fois le verre en main, la colère retombe vite.

Ça se boit très bien. Ce n’est pas plus déconnant qu’une sangria ou qu’un rosé piscine, deux choses que personne ne songe à interdire. Frais, léger, désaltérant, le Bordeaux Mule fait parfaitement son travail un soir de canicule, entre amis. Sur ce terrain, il n’y a rien à redire.

Reste le vrai sujet, celui qui dépasse le verre. Le vin ne se boit presque plus qu’à table. À l’apéro comme à l’afterwork, c’est la bière qui a gagné. Et un verre de rouge tiède en plein été, soyons honnêtes, c’est imbuvable. Le Bordeaux Mule attaque exactement ce terrain, un rouge servi frais pour l’apéro. Si ça ramène les jeunes vers le vin, alors pourquoi pas.

Le bémol tient là, d’ailleurs. On répète qu’il faut casser les codes, mais on déteste qu’on touche aux nôtres. Ce Bordeaux Mule va se faire critiquer, c’est garanti, et une partie du pays criera au scandale. Pour qui, alors ? Pour les jeunes qui veulent un cocktail d’été qui respire la France, plutôt qu’un énième mojito. Sûrement pas pour les puristes du tanin. Et si l’idée vous tente pour écouler de vieilles bouteilles qui traînent, gardez le Mouton Cadet pour autre chose. Il se boit trop bien, frais, pour finir noyé.

La marque m’a fait parvenir cette bouteille pour cet article. Comme toujours, ça ne change rien à ce que j’en pense, ni au bémol.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.