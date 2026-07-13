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Heineken Blonde de Blé : la bière d’apéro qui joue la spécialité sans quitter la blonde

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 13 juillet 2026
2 minutes de lecture
Trois bouteilles de Heineken Blonde de Blé sur une table de jardin

Heineken ajoute du blé à sa blonde. La marque lance Heineken Blonde de Blé, une bière non filtrée présentée dans sa gamme Lager Connections. Elle arrive en rayon cet été. Je l’ai ouverte à un barbecue, en pleine canicule, ce qui reste le meilleur des laboratoires.

Ce qu’est la Heineken Blonde de Blé

La recette part de la blonde maison, à laquelle s’ajoute du malt de blé. Ce blé donne une texture plus ronde, selon la marque, et une robe légèrement voilée. La bière n’est pas filtrée. La levure A, exclusive à Heineken, reste de la partie.

Deux houblons complètent le profil. Le Citra, aux notes d’agrumes, et le Cascade, plus floral. Ce sont des houblons que l’on croise souvent du côté des bières de spécialité et des IPA. La bière titre 5,5 % vol. et se sert bien fraîche, entre 3 et 5 °C.

Côté prix, la marque conseille 5,33 € le pack de six bouteilles de 25 cl, et 1,50 € la canette. On la trouve en grande distribution et dans une sélection de bars et restaurants. Le lancement prolonge une marque qui soigne son image, comme avec sa collaboration avec le designer Axel Chay.

Mon avis : très sympa à boire, mais ça reste une blonde

La marque m’a envoyé quelques bouteilles, et je les ai bues au bon endroit. Un barbecue entre amis, une terrasse écrasée de soleil, la canicule en fond. Dans ces conditions, la Heineken Blonde de Blé fait exactement le travail.

Elle est très agréable à boire. On sent un peu d’amertume, surtout sur la première gorgée, puis elle s’efface au profit de la fraîcheur. Par rapport à une Heineken classique, ça change, et ça fait du bien. Voilà pour la bonne surprise.

En revanche, les fameux agrumes des houblons de spécialité, je ne les ai pas vraiment trouvés. Ça reste une blonde. Une bonne blonde, facile et désaltérante, mais une blonde. Le pont vers la bière de spécialité que promet la marque, je ne l’ai pas franchi dans le verre.

Le bémol tient là. C’est efficace, mais c’est très classique. Les amateurs pointus, ceux qui espéraient une vraie bière de blé typée, resteront sans doute sur leur faim. Pour un apéro entre amis, une terrasse et une envie de se rafraîchir, en revanche, elle coche toutes les cases. Et un apéro d’été, ça se joue rarement sur la subtilité.

La marque m’a fait parvenir ces bières pour cet article. Comme toujours, ça ne change rien à ce que j’en pense, ni au bémol.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 13 juillet 2026
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Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

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