Justin Bridou sort un seau de plage, et son meilleur usage n’est pas la plage

Justin Bridou ne vend plus seulement du saucisson, la marque vend un seau. Depuis le 1er mai, le seau Justin Bridou traîne dans quatre enseignes, garni de Mini Bâton de Berger. C’est kitsch, c’est parfaitement assumé, et il n’y en a que 35 000. J’en ai reçu un.

Ce que contient le seau Justin Bridou : deux sachets et 7,90 €

Le kit tient en trois éléments. Un seau de plage rouge, un couvercle-tamis, et deux sachets de Mini Bâton de Berger nature. Chaque sachet compte neuf à dix bâtonnets. Le tout est affiché à 7,90 € en prix public conseillé.

La marque a tiré 35 000 exemplaires pour toute la France. Le seau est disponible du 1er mai au 30 septembre, chez U, Carrefour, Leclerc et Auchan. Passé cette date, il quitte les rayons. L’habillage, lui, montre une bande de mini saucissons qui surfent, plongent et font du paddle.

Un objet collector, et pas un coup de tête

Justin Bridou ne débute pas dans l’objet dérivé. La marque a déjà sorti une boîte métal en forme de traîneau, des chaussettes collector et un calendrier de l’Avent. Le seau s’inscrit dans une mécanique saisonnière rodée. Les marques de charcuterie soignent d’ailleurs leurs opérations d’été, comme Le Gaulois avec ses gammes épicées pour le barbecue.

Un rappel utile pour situer la maison. Justin Bridou est née en 1978 et revendique la place de leader du saucisson sec en France. Le Bâton de Berger, son produit signature, date de 1983. La production se fait principalement en Auvergne-Rhône-Alpes, selon la marque.

Mon avis : le saucisson est un prétexte, le seau Justin Bridou est le produit

La marque me l’a envoyé. Je ne l’ai pas encore emporté à la plage, je l’ai reçu, ouvert et manipulé chez moi. Première surprise, la qualité. Le plastique est épais, le seau tient debout sans plier. On est loin du gadget qui casse au premier coup de pelle.

D’ailleurs, il n’y a pas de pelle. Juste ce couvercle-tamis, qui fait correctement son travail. Le format reste un peu petit pour la plage, même si ça peut suffire. Quant aux Mini Bâton de Berger, ce sont les Mini Bâton de Berger. Aucune surprise dans le sachet, et c’est très bien ainsi.

C’est là que le seau Justin Bridou devient intéressant. Son meilleur usage ne sera pas le sable, ce sera la table. Je le vois déjà en seau à glaçons au milieu d’un apéro, histoire de faire marrer les copains. Le concept est kitsch, il est fun, et il assume de bout en bout. Si vous garnissez la table autour, notre sélection festive pour l’apéro tient toujours la route.

Le bémol ? C’est un gadget. Rien ne dit qu’il resservira une fois octobre passé. Il a de bonnes chances de finir au fond d’un placard. Mais à 7,90 €, le pari coûte le prix d’un paquet de chips un peu chic. Pour ça, pourquoi pas.

La marque m’a fait parvenir ce seau pour cet article. Comme toujours, ça ne change rien à ce que j’en pense, ni au bémol.