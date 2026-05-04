Révolutionnez vos habitudes : découvrez le plaisir sain des jus avec le Hurom H80-ST

La marque Hurom, pionnière mondiale dans le domaine du slow juicing, revient sur le devant de la scène avec son tout nouveau bijou technologique : le H80-ST. Toujours animée par l’envie de proposer des appareils innovants qui préservent les bienfaits des aliments, elle entend bien bousculer nos habitudes en matière de jus, du petit-déjeuner jusqu’à l’apéritif.

Un extracteur de jus nouvelle génération

Avec le H80-ST, Hurom repousse les limites de ce qu’on attend d’un extracteur. Grâce à sa Spiral Blade Technology, il dit enfin adieu aux désagréments de bourrage, même face aux ingrédients coriaces comme le kale ou au classique céleri. Son moteur de 200 Watts tourne à seulement 50 tours par minute : cette extraction en douceur permet de préserver un maximum de nutriments, d’enzymes et de vitamines. Les puristes du bien-être apprécieront cette philosophie du Slow Squeeze Technology™, signature de la maison.

L’appareil séduit par sa capacité à transformer une grande variété de fruits et légumes, qu’ils soient juteux ou plus fibreux, en un jus frais et parfaitement lisse. Autant dire que l’expérience du slow juicing monte d’un cran.

Praticité et design pour toute la famille

Le bol XXL constitue un atout indéniable : la trémie généreuse de 2,2 litres et la chambre d’extraction de 650 ml permettent d’insérer fruits et légumes entiers et de réaliser plusieurs verres d’un coup. Le couvercle One-Touch simplifie l’utilisation et assure une sécurité optimale : l’appareil s’arrête automatiquement à l’ouverture. Idéal pour les familles qui veulent gagner du temps le matin ou préparer leurs jus en un clin d’œil.

Côté look, l’H80-ST brille avec ses courbes modernes dans quatre coloris tendance : Kale Green, Marble, Matt Black ou Matt Titanium Gray. Par ailleurs, la prise en main du pichet, le bec verseur anti-goutte et le système de nettoyage Fit & Clean compatible lave-vaisselle renforcent son côté pratique. De plus, la qualité des matériaux, sans BPA, ainsi que son emballage certifié FSC séduisent les utilisateurs les plus écolos.

Des jus, mais pas que !

Grâce à ses trois tamis interchangeables, le H80-ST ne se limite pas aux jus : préparez des sorbets maison, des laits végétaux ou des jus clairs ou épais en fonction de vos envies. L’outil 2-en-1 mesure et poussoir complète l’ensemble pour des préparations variées et réussies chaque jour.

Avec le Hurom H80-ST, savourez avant tout le plaisir de jus frais et sains, en toute simplicité. Alors, que pensez-vous de ces nouveautés ? N’hésitez pas à partager vos astuces, vos recettes et vos impressions sur ce nouvel extracteur dans les commentaires et sur nos réseaux sociaux !