Apple retire son Mac mini le plus abordable du catalogue

Le paysage des ordinateurs de bureau compacts subit une transformation majeure chez Apple. Selon des observations récentes sur la boutique en ligne de la firme, le modèle d’entrée de gamme du Mac mini semble avoir tiré sa révérence. Cette décision marque la fin d’une option particulièrement prisée par les utilisateurs cherchant un point d’entrée économique dans l’écosystème macOS.

Apple ne propose plus le Mac Mini avec 256 Go de stockage

Le Mac mini, qui débutait auparavant à un tarif attractif de 599 dollars, voit son prix de départ effectif grimper. En effet, Apple a cessé la commercialisation de la configuration de base qui proposait 256 Go de stockage. Désormais, les consommateurs doivent se tourner vers des versions embarquant au minimum 512 Go d’espace disque. Ce changement automatique fixe le nouveau prix de base à 799 dollars. Par conséquent, la machine devient moins accessible qu’au moment de son lancement en 2024.

Cette évolution logicielle et matérielle s’inscrit dans un contexte où les outils numériques demandent toujours plus de ressources. À ce titre, les utilisateurs de Mac peuvent déjà profiter de nouvelles fonctionnalités en consultant cet article expliquant comment Google déploie l’application native Gemini pour macOS.

L’explosion de l’intelligence artificielle sature la demande

L’intérêt massif pour l’intelligence artificielle locale explique en grande partie ce retrait. Le Mac mini est devenu une plateforme de choix pour les développeurs et les passionnés souhaitant faire tourner des agents IA comme OpenClaw. Pour cause, la puissance de la puce M4, couplée à une dotation minimale de 16 Go de RAM, a créé un engouement supérieur aux prévisions initiales de la marque à la pomme.

Justement, lors de la dernière conférence sur les résultats financiers, Tim Cook a souligné que le Mac mini et le Mac Studio pourraient mettre plusieurs mois avant d’atteindre un équilibre entre l’offre et la demande. Le succès fulgurant de ces machines comme outils de calcul pour l’IA dépasse les projections de Cupertino. Cela a entraîné une gestion plus stricte des stocks disponibles.

Les contraintes de production et le coût des composants

Au-delà de la forte demande, Apple fait face à des tensions sur le marché des composants, notamment la mémoire vive et le stockage flash. Ce phénomène, parfois surnommé « RAMaggedon », pousse le constructeur à privilégier les configurations plus haut de gamme. Cette stratégie se reflète également sur d’autres produits de la gamme, comme le MacBook Air, qui a vu ses spécifications de base et son prix augmenter lors du passage à la puce M5.

Pour maintenir un système performant et sécurisé face à ces évolutions, il reste crucial de suivre les recommandations techniques des éditeurs. Pensez notamment à vérifier vos logiciels de productivité, par exemple en vous assurant que vous mettez à jour l’application ChatGPT sur votre Mac avant le 8 mai 2026.

Une absence de solution de remplacement à petit prix

Pour l’instant, Apple ne propose pas d’alternative directe au Mac mini à 599 dollars. Si le MacBook Neo remplit le rôle d’ordinateur portable abordable à 600 dollars, le segment du desktop compact reste orphelin de son modèle le plus compétitif. L’entreprise n’a pas encore communiqué sur un éventuel retour d’une version d’entrée de gamme, laissant les acheteurs soucieux de leur budget dans l’attente d’une future annonce.