Mettez à jour l’application ChatGPT sur votre Mac avant le 8 mai 2026 !

Les utilisateurs de l’application de bureau ChatGPT sur macOS doivent impérativement installer la dernière version disponible avant le 8 mai 2026. Cette mesure de sécurité fait suite à un incident technique majeur touchant la chaîne de distribution d’OpenAI. Le renouvellement des certificats de signature numérique garantit la protection de votre système et le maintien du service sur vos ordinateurs Apple.

Une faille de sécurité critique détectée dans la bibliothèque Axios

L’origine de cette alerte remonte à une cyberattaque sophistiquée ciblant la bibliothèque JavaScript Axios. C’est un outil massivement utilisé par les développeurs du monde entier. Des acteurs malveillants ont réussi à compromettre le compte d’un mainteneur pour publier des versions infectées, identifiées sous les numéros 1.14.1 et 0.30.4. Ces versions contenaient une dépendance cachée capable de déployer un cheval de Troie sur les machines des utilisateurs.

Le système de construction automatisé d’OpenAI a malheureusement récupéré l’une de ces versions corrompues durant une courte fenêtre d’exposition. Bien que l’entreprise affirme qu’aucune donnée utilisateur n’a été dérobée, cette intrusion a potentiellement exposé les certificats de signature macOS. Ces fichiers sont essentiels car ils permettent au système de sécurité Gatekeeper d’Apple de vérifier l’authenticité des logiciels que vous installez.

OpenAI a pris la décision radicale de révoquer ses anciens certificats pour neutraliser tout risque d’usurpation par des pirates. Concrètement, si vous n’avez pas actualisé votre logiciel avant le 8 mai 2026, l’application ChatGPT Desktop, ainsi que les outils Codex et Atlas, cesseront de fonctionner correctement sur votre Mac. Le système d’exploitation pourrait bloquer leur exécution pour protéger l’intégrité de vos fichiers.

Cette maintenance préventive assure que votre environnement de travail reste sain. Pour les passionnés de hardware qui attendent le futur MacBook Neo 2 équipé de la puce A19 Pro et de 12 Go de RAM, la vigilance logicielle demeure tout aussi cruciale que les performances matérielles pour garantir une expérience utilisateur fluide.

La procédure simple pour sécuriser votre installation

Le passage à la nouvelle version ne nécessite aucune manipulation complexe. En effet, OpenAI déploie la mise à jour directement via l’interface de l’application. Il vous suffit d’accepter l’invitation de mise à jour au lancement du logiciel ou de télécharger la version la plus récente sur le site officiel. Cette opération remplace les anciens composants par des fichiers signés avec de nouveaux certificats sécurisés et validés par Apple.

Par ailleurs, les identifiants de connexion et les clés API ne subissent aucun changement. Vous n’avez donc pas besoin de réinitialiser vos mots de passe. En revanche, les développeurs ayant manipulé les versions infectées d’Axios entre le 31 mars et le 1er avril 2026 doivent procéder à un audit complet de leur système. Une fois votre logiciel à jour, vous pourrez continuer à optimiser votre productivité, tout comme vous pourriez apprendre la méthode pour quadrupler l’espace de stockage interne de votre MacBook Neo afin de ne jamais manquer de place pour vos projets d’intelligence artificielle.