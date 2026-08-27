The Witcher 3 Remastered : le RPG culte de CD Projekt Red revient avec une impressionnante mise à niveau

Onze ans, et pas une seule ride ! À l’occasion de la Gamescom Opening Night Live 2026, CD Projekt RED a officiellement dévoilé The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, une nouvelle version du RPG qui modernisera en profondeur l’aventure de Geralt de Riv. Et bonne nouvelle pour les joueurs déjà propriétaires du jeu : la mise à niveau sera gratuite.

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The Witcher 3 Remastered, un remaster qui va bien au-delà des graphismes

CD Projekt RED ne se contente pas de dépoussiérer visuellement son RPG. Cette nouvelle édition de The Witcher 3 introduira donc des améliorations concernant les performances, les combats, les déplacements et la progression.

Le système de compétences sera notamment remanié, tandis que les affrontements profiteront de nouvelles animations et de finishers. Les effets des signes de sorceleur, le comportement des monstres et la gestion d’Ablette ont également été améliorés. La transmogrification, un mode Photo enrichi et diverses améliorations de confort viennent compléter l’ensemble.

Cette annonce s’accompagne d’un premier aperçu de Songs of the Past, la troisième extension de The Witcher 3. Prévue en 2027, cette aventure emmènera Geralt dans la nouvelle région de Letten, une contrée en apparence paisible mais dissimulant un sombre secret.

Vous pouvez regarder l’annonce dans la vidéo ci-dessous :

Fans de Geralt et Ciri, marquez vos calendriers : The Witcher 3 Remastered sortira officiellement le 29 septembre 2026. Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais aussi, pour la première fois sous cette forme, sur Nintendo Switch 2. CD Projekt RED annonce également une sortie sur Battle.net grâce à un partenariat avec Blizzard.

Les propriétaires actuels de The Witcher 3 bénéficieront d’une mise à niveau gratuite sur les plateformes éligibles. Le studio réserve par ailleurs une autre surprise de taille : les extensions Hearts of Stone et Blood and Wine deviennent accessibles sans coût supplémentaire pour les possesseurs du jeu.