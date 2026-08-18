Phantom Blade Zero : le State of Play dévoile enfin les secrets de son système de combat

Phantom Blade Zero n’a pas fait dans la discrétion lors du State of Play d’hier. Pendant près de 20 minutes, S-GAME a levé le voile sur plusieurs aspects majeurs de son jeu d’action, notamment son système de combat particulièrement fourni, un arsenal conséquent et de nouvelles informations sur le mystérieux monde du Wulin. De quoi mettre l’eau à la bouche des fans d’action-RPG, en somme !

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Plus de 50 armes et trois difficultés au menu

L’une des principales attractivités du State of Play du 17 août dernier concerne le système d’armes. Phantom Blade Zero proposera plus de 30 armes principales, accompagnées de 25 Phantom Edges. Ces dernières sont des armes secondaires permettant de diversifier encore davantage les possibilités en combat. De plus, les joueurs peuvent améliorer ces équipements et les personnaliser afin d’adapter la configuration de Soul à son style de jeu.

S-GAME a également présenté un système permettant de reforger une arme afin de récupérer les ressources investies et de les attribuer à une autre. Une mécanique qui devrait encourager l’expérimentation sans contraindre les joueurs à conserver leur première configuration.

Le State of Play a également détaillé trois options de difficulté pour Phantom Blade Zero. D’abord, il y a le niveau Wayfarer, visant les joueurs souhaitant privilégier l’aventure et l’histoire. De son côté, le niveau Hellwalker augmente les capacités des ennemis et leur intelligence artificielle. Enfin, Sixty-Six Days constitue l’expérience la plus exigeante proposée par le studio.

Le Wulin dévoile davantage ses secrets

Enfin, S-GAME a mis l’accent sur l’exploration et les quêtes secondaires. Le monde du Wulin ne servira pas uniquement de décor aux affrontements : certaines missions permettront de découvrir davantage de personnages, leurs histoires et des éléments liés aux événements qui façonnent l’univers du jeu.

Enfin, Donnie Yen occupe une place particulièrement importante dans le projet. L’acteur et spécialiste des arts martiaux intervient comme consultant créatif et prête également son visage ainsi que ses mouvements à Mó Yuan. Son expertise a notamment contribué à l’authenticité des chorégraphies de kung-fu.

Phantom Blade Zero est attendu le 29 octobre 2026 sur PS5. En attendant, vous pouvez regarder l’intégralité du State of Play dédié au jeu dans la vidéo ci-dessous :