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Pourquoi la France ne peut pas interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans pour l’instant ?

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 18 août 2026
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reseaux sociaux

Le Conseil constitutionnel français vient de rejeter la loi qui visait à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Le texte avait été voté par le Parlement le mois dernier. Cette décision freine la volonté de la France de devenir le premier pays européen à appliquer une restriction aussi stricte.

La vérification d’âge jugée floue par les juges

Les juges constitutionnels ont motivé leur décision par l’absence de garanties juridiques suffisantes. En pratique, l’interdiction imposait à l’ensemble des utilisateurs de prouver leur âge pour se connecter, adultes compris. Or, le législateur n’a pas précisé la méthode de contrôle. La juridiction estime que ce manque de cadrage viole la protection des données et les libertés individuelles.

Un texte à revoir sous l’impulsion d’Emmanuel Macron

Cette censure ne marque pas la fin du projet gouvernemental. Le président Emmanuel Macron a immédiatement demandé au Premier ministre Sébastien Lecornu de reformuler le texte. Le gouvernement souhaite intégrer les réserves émises par le Conseil constitutionnel pour présenter une nouvelle version. Le chef de l’État réaffirme ainsi son engagement à protéger les jeunes utilisateurs sur internet. D’ailleurs, si vous vous intéressez aux dernières tendances de la tech et des smartphones, découvrez les estimations tarifaires de l’iPhone 18 en France pour anticiper les prochaines nouveautés.

Une dynamique mondiale pour restreindre les réseaux sociaux aux mineurs

La France s’inscrit dans un mouvement international global de régulation numérique. L’Australie a déjà voté une interdiction similaire pour les moins de 16 ans, bien que l’efficacité technique de cette mesure suscite des débats. De leur côté, le Danemark, le Royaume-Uni et le Canada étudient des projets de loi comparables. Enfin, plusieurs États américains imposent désormais un accord parental préalable pour l’inscription des adolescents.

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 18 août 2026
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Arielle

Ancienne juriste devenue geek de service (et fière de l'être) ! Titulaire d’un Master en droit, j’ai troqué les gros volumes de lois pour une plume beaucoup plus connectée. Mon crédo ? Rendre le futur accessible, fun et carrément captivant. Chaque jour, je vous livre le meilleur du web et des innovations sur un plateau, histoire que vous soyez la personne la plus branchée au prochain dîner !

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