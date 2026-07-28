AppleCare One en France : tarifs, garanties et appareils éligibles à l’offre globale

Un an après son lancement initial aux États-Unis, le programme AppleCare One franchit enfin les frontières américaines. Apple déploie sa formule d’assurance globale dans quatre nouveaux pays dès le mois d’août. Les utilisateurs français, britanniques, allemands et australiens profitent désormais d’une solution centralisée pour protéger l’ensemble de leur écosystème numérique.

Une expansion internationale ciblée pour l’assurance globale d’Apple

La firme de Cupertino officialise le lancement d’AppleCare One en Europe et en Australie. Cette offre groupée arrive sur les marchés français, britannique, allemand et australien à partir du 4 août.

Jusqu’à présent, les propriétaires de produits Apple devaient souscrire des contrats séparés pour chaque équipement. Cette formule unifiée rassemble la protection de plusieurs appareils sous un abonnement unique et une facture mensuelle centralisée.

Les tarifs et conditions de la formule AppleCare One en France

En France, l’abonnement de base s’élève à 20,99 euros par mois pour couvrir simultanément trois appareils éligibles. Les utilisateurs ont la possibilité d’ajouter des produits supplémentaires pour 5,99 euros par mois et par appareil. Au Royaume-Uni, l’offre débute à 16,99 livres sterling par mois pour trois équipements, avec un supplément de 4,99 livres sterling pour chaque appareil additionnel.

Apple accorde une grande flexibilité quant aux produits éligibles. Le contrat prend en charge les appareils neufs ainsi que les équipements déjà en votre possession. Ces derniers doivent simplement dater de moins de quatre ans et se trouver en bon état de fonctionnement au moment de la souscription.

Une couverture étendue intégrant les garanties vol et perte

AppleCare One reprend l’ensemble des avantages traditionnels de l’assurance AppleCare+. Le contrat inclut la réparation illimitée en cas de dommages accidentels, le remplacement gratuit de la batterie défectueuse et un accès prioritaire à l’assistance technique sept jours sur sept et 24 heures sur 24.

L’offre intègre également la protection contre le vol et la perte pour les iPhone, iPad et Apple Watch. Apple généralise d’ailleurs l’option vol et perte pour les iPad et Apple Watch dans plusieurs régions, harmonisant ainsi son niveau de protection globale.

Un choix économique rentable selon la composition de votre équipement

L’intérêt financier d’AppleCare One dépend directement du type de matériel que vous possédez. Pour un utilisateur combinant un iPhone, un iPad et une Apple Watch haut de gamme, le regroupement génère des économies mensuelles significatives par rapport à trois souscriptions individuelles incluant la couverture vol et perte.

Cette solution devient particulièrement avantageuse si vous possédez des ordinateurs ou des tablettes de valeur supérieure. En revanche, si vous détenez des modèles d’entrée de gamme sans l’option vol et perte, l’assurance individuelle conserve un tarif plus attractif. Il convient d’autant plus de comparer les formules que l’entreprise a récemment révisé sa grille tarifaire standard, car Apple augmente les tarifs d’AppleCare pour ses Mac et iPad. Ainsi, la formule AppleCare One offre une alternative très compétitive pour préserver sereinement l’ensemble de vos appareils Apple.