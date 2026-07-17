Actualités

Apple augmente les tarifs d’AppleCare+ pour ses Mac et iPad

il y a 13 minutesDernière mise à jour: 17 juillet 2026
Temps de lecture 1 minute
apple applecare+

La firme de Cupertino ajuste une nouvelle fois sa politique tarifaire. Après avoir revu à la hausse le coût de vente de ses ordinateurs et de ses tablettes, Apple applique désormais cette hausse à son assurance officielle. Ainsi, la souscription à AppleCare+ affiche une légère augmentation pour l’ensemble des nouveaux acquéreurs de Mac et d’iPad.

Une hausse ciblée et modérée pour les nouveaux clients

Cette révision tarifaire se traduit de manière très précise sur la facture des consommateurs. Concrètement, le géant technologique ajoute 0,50 dollar par mois sur les formules mensuelles. Par ailleurs, les utilisateurs qui préfèrent un engagement annuel subissent une augmentation de 5 dollars par an. Néanmoins, les clients actuels peuvent se rassurer, car cette modification cible exclusivement les nouveaux contrats d’assurance.

De plus, cette mise à jour fait suite directe à l’inflation globale constatée sur le catalogue matériel de la marque le mois dernier. L’iPad de base a notamment vu son prix grimper pour atteindre 449 dollars. Dans la même logique, les ordinateurs portables haut de gamme comme le MacBook Pro équipé de la puce M5 Max affichent des hausses spectaculaires pouvant atteindre 500 dollars.

La protection des appareils connectés reste stratégique pour Apple

L’offre AppleCare+ conserve ses caractéristiques fondamentales malgré ce changement de grille budgétaire. Ce service garantit une prise en charge prioritaire pour les réparations matérielles et le remplacement de la batterie en cas de perte de capacité. En outre, la formule inclut toujours une assistance technique téléphonique directe avec des experts de la marque.

À titre d’illustration, la protection d’un MacBook Air de 13 pouces passe désormais à 7,99 dollars par mois, contre 7,49 dollars auparavant. Pour la formule annuelle de ce même ordinateur, le coût s’élève maintenant à 80 dollars. Pour le moment, les smartphones de la gamme iPhone échappent à cette hausse. De la même façon, la formule groupée AppleCare One conserve ses tarifs initiaux et ne subit aucune modification.

il y a 13 minutesDernière mise à jour: 17 juillet 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de Arielle

Arielle

Ancienne juriste devenue geek de service (et fière de l'être) ! Titulaire d’un Master en droit, j’ai troqué les gros volumes de lois pour une plume beaucoup plus connectée. Mon crédo ? Rendre le futur accessible, fun et carrément captivant. Chaque jour, je vous livre le meilleur du web et des innovations sur un plateau, histoire que vous soyez la personne la plus branchée au prochain dîner !

Articles similaires

meta ai alerte parentale
Instagram et Meta AI renforcent le contrôle parental face aux risques d’automutilation
il y a 5 heures
Meta renforce la sécurité des adolescents face aux conversations sensibles avec Meta AI

Sérénité accrue : Meta renforce la sécurité des ados avec l’IA
il y a 6 heures
grok
Grok : xAI poursuit en justice un utilisateur pour création de deepfakes pornographiques
il y a 7 heures
Manga – Ultimate Exorcist Kiyoshi : le nouveau phénomène du Shonen Jump débarque enfin en France
il y a 1 jour

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page