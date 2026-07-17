Apple augmente les tarifs d’AppleCare+ pour ses Mac et iPad

La firme de Cupertino ajuste une nouvelle fois sa politique tarifaire. Après avoir revu à la hausse le coût de vente de ses ordinateurs et de ses tablettes, Apple applique désormais cette hausse à son assurance officielle. Ainsi, la souscription à AppleCare+ affiche une légère augmentation pour l’ensemble des nouveaux acquéreurs de Mac et d’iPad.

Une hausse ciblée et modérée pour les nouveaux clients

Cette révision tarifaire se traduit de manière très précise sur la facture des consommateurs. Concrètement, le géant technologique ajoute 0,50 dollar par mois sur les formules mensuelles. Par ailleurs, les utilisateurs qui préfèrent un engagement annuel subissent une augmentation de 5 dollars par an. Néanmoins, les clients actuels peuvent se rassurer, car cette modification cible exclusivement les nouveaux contrats d’assurance.

De plus, cette mise à jour fait suite directe à l’inflation globale constatée sur le catalogue matériel de la marque le mois dernier. L’iPad de base a notamment vu son prix grimper pour atteindre 449 dollars. Dans la même logique, les ordinateurs portables haut de gamme comme le MacBook Pro équipé de la puce M5 Max affichent des hausses spectaculaires pouvant atteindre 500 dollars.

La protection des appareils connectés reste stratégique pour Apple

L’offre AppleCare+ conserve ses caractéristiques fondamentales malgré ce changement de grille budgétaire. Ce service garantit une prise en charge prioritaire pour les réparations matérielles et le remplacement de la batterie en cas de perte de capacité. En outre, la formule inclut toujours une assistance technique téléphonique directe avec des experts de la marque.

À titre d’illustration, la protection d’un MacBook Air de 13 pouces passe désormais à 7,99 dollars par mois, contre 7,49 dollars auparavant. Pour la formule annuelle de ce même ordinateur, le coût s’élève maintenant à 80 dollars. Pour le moment, les smartphones de la gamme iPhone échappent à cette hausse. De la même façon, la formule groupée AppleCare One conserve ses tarifs initiaux et ne subit aucune modification.