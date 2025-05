Lara Croft revient pour les collectionneurs avec les versions physiques de Tomb Raider 4-6 Remastered 

Après le succès de la première trilogie remasterisée de Tomb Raider, Aspyr et Crystal Dynamics poursuivent l’aventure avec Tomb Raider 4-6 Remastered, disponible depuis le 14 février 2025. Trois mois après la sortie en version numérique, les deux studios officialisent enfin l’arrivée de la version physique du jeu. En bonus, une édition collector est également disponible !

Voir aussi : Gears Of War: Reloaded est annoncé sur Xbox…et PS5

Si nous classerons les franchises de jeu vidéo qui ont su conquérir et traverser tous les âges, Tomb Raider figurerait forcément dans le top 5. Après la série animée sur Netlfix, Aspyr et Crystal Dynamics ont sorti Tomb Raider 4-6 Remastered le 14 février dernier. Disponible uniquement en version numérique, cette compilation regroupe Tomb Raider: The Last Revelation, Chronicles et The Angel of Darkness. Les joueurs peuvent également basculer à tout moment entre les graphismes originaux et remasterisés en pleine partie.

Après avoir teasé l’arrivée d’une édition physique du jeu en février, Aspyr et Crystal Dynamics ont enfin officialisé la nouvelle hier. Tomb Raider 4-6 Remastered sera donc disponible en version physique dès le 13 mai 2025. Les joueurs peuvent le précommander jusqu’au 15 juin prochain. Le jeu proposera deux versions physiques. L’édition Standard, coûtant 29,99 $ comprend le jeu sur cartouche ou disque. Il sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

La version collector, disponible au prix de 79,99 $, sera disponible sur toutes ces consoles ainsi que sur PC. Le coffret comprend une boîte trapézoïdale contenant tous les éléments et dont la face avant est ornée d’une image de Lara Croft. À l’intérieur se trouve une bande-son sélectionnée, des lithographies, les pistolets de Lara Croft, un porte-clés en métal et des pins émaillés représentant l’amulette d’Horus et d’Iris.