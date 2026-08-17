Test – Baseus Security X1 Pro : deux caméras pour surveiller votre extérieur sans abonnement

Le marché des caméras de surveillance extérieures est aujourd’hui particulièrement chargé. Entre les modèles sur batterie, les solutions solaires et les systèmes nécessitant un abonnement pour profiter pleinement de leurs fonctions, il devient parfois difficile de faire son choix. Avec la Security X1 Pro, Baseus tente donc une approche un peu différente. Le constructeur mise sur un système composé de deux caméras 3K motorisées, capables de fonctionner indépendamment et de suivre simultanément différents sujets. Le tout est associé à un panneau solaire motorisé, une batterie de 7 800 mAh et surtout un stockage local permettant de se passer d’un abonnement. Sur le papier, cette X1 Pro possède donc de sérieux arguments. Après plusieurs jours d’utilisation, voici ce que j’en ai pensé.

Une caméra imposante, mais particulièrement bien construite

Dès le déballage, la Baseus Security X1 Pro donne l’impression d’avoir affaire à un produit plutôt haut de gamme. Il faut dire que nous sommes loin de la petite caméra extérieure discrète que l’on vient simplement accrocher sur un mur. Le système est relativement imposant, notamment en raison de ses deux modules caméra indépendants et de son panneau solaire.

La conception inspire toutefois confiance. L’ensemble est robuste, les différents éléments sont correctement assemblés et le système de fixation permet de positionner la caméra assez librement. Baseus utilise d’ailleurs un support à trois axes permettant plusieurs orientations. C’est important puisqu’une caméra de ce type doit pouvoir s’adapter à une façade, un mur, un poteau ou même certaines installations sur un arbre. La X1 Pro bénéficie par ailleurs d’une certification IP65 et peut fonctionner, selon Baseus, entre -20 et 50 °C.

Son apparence particulière s’explique surtout par son fonctionnement. Contrairement aux caméras PTZ classiques utilisant un unique objectif motorisé, la X1 Pro dispose de deux caméras 3K indépendantes. Chacune peut donc surveiller une zone différente.

C’est véritablement ce qui distingue le produit de la majorité de ses concurrentes.

Deux caméras 3K qui changent vraiment la surveillance

Chaque caméra propose une résolution 3K, une ouverture f/2.0 et un champ de vision diagonal de 125°. Les deux modules peuvent pivoter horizontalement et, en combinant leurs mouvements, la X1 Pro atteint une couverture horizontale dynamique annoncée de 300°. Elle dispose également d’un zoom numérique jusqu’à 8x.

Dans la pratique, cette architecture est particulièrement intéressante. Je peux par exemple demander à une caméra de surveiller une entrée tandis que la seconde reste orientée vers une autre partie du jardin ou une allée. Là où une caméra motorisée traditionnelle doit choisir vers quelle direction regarder, la Baseus conserve ainsi deux points de vue simultanément.

Les deux flux peuvent également être associés pour obtenir une vision panoramique. Baseus parle alors d’une image combinée 4K. Le résultat permet surtout de comprendre rapidement ce qui se passe sur une zone relativement large sans devoir constamment déplacer manuellement la caméra.

La transition entre les deux images n’est évidemment pas aussi parfaite que celle obtenue avec un véritable objectif panoramique. Selon l’angle et la distance des éléments filmés, la jonction entre les deux flux peut rester perceptible. Ce n’est cependant pas vraiment gênant dans le cadre d’une utilisation destinée à la surveillance.

Et surtout, je préfère largement disposer de deux véritables points de vue indépendants plutôt que d’un énorme ultra grand-angle déformant fortement les extrémités de l’image.

Une excellente qualité d’image en journée

La qualité d’image constitue une bonne surprise. Les deux capteurs 3K permettent d’obtenir une image détaillée, suffisamment précise pour identifier facilement une personne ou observer un véhicule situé à une distance raisonnable.

Évidemment, il ne faut pas attendre la précision d’un appareil photo ou d’une caméra professionnelle. Nous sommes sur un produit de surveillance et la compression vidéo reste visible lorsque l’on agrandit fortement certaines parties de l’image. Néanmoins, pour surveiller une maison, une terrasse, un jardin ou une entrée, le niveau de détail est largement suffisant.

J’ai particulièrement apprécié la possibilité d’adapter indépendamment l’orientation des deux caméras. Dans mon cas, cela permet d’avoir une vue générale tout en conservant une seconde caméra positionnée sur une zone plus sensible.

Le système prend alors tout son sens.

La motorisation permet également de suivre un sujet lorsqu’il traverse la zone surveillée. Avec une couverture pouvant atteindre 300°, la X1 Pro est capable d’accompagner les déplacements sur une surface importante.

Un suivi intelligent particulièrement intéressant

Baseus met évidemment beaucoup en avant l’intelligence artificielle de sa caméra. La X1 Pro est capable de différencier plusieurs catégories d’événements : personnes, visages, animaux et véhicules.

L’intérêt est double. Premièrement, cela évite de recevoir une notification à chaque mouvement d’une branche ou passage sans importance. Deuxièmement, le système à deux caméras permet un suivi beaucoup plus intéressant que celui proposé par une caméra classique.

Les deux modules peuvent en effet suivre indépendamment deux événements différents. Si deux personnes se déplacent dans des directions opposées, chaque caméra peut théoriquement suivre son propre sujet. Baseus propose également un suivi permettant de passer d’une caméra à l’autre lorsque la personne traverse la zone surveillée.

C’est clairement l’une des fonctions que j’ai préférées sur la X1 Pro.

Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’un système de reconnaissance basé sur l’IA n’est jamais parfait. Selon la luminosité, la distance ou la vitesse du sujet, certaines détections peuvent être moins précises. Mes tests ont notamment relevé quelques irrégularités concernant la classification des événements et la reconnaissance faciale.

Cela ne remet pas en question l’intérêt général du système, mais il ne faut pas considérer les fonctions d’IA comme infaillibles.

Surveillance automatique et mode patrouille

La X1 Pro dispose également d’un mode de patrouille automatique. Il est ainsi possible de programmer une surveillance de différentes zones et de laisser les caméras effectuer automatiquement leur travail.

C’est particulièrement pratique sur une grande propriété ou lorsque l’on souhaite couvrir plusieurs points sensibles sans intervenir manuellement.

L’application permet évidemment de consulter les flux vidéo en direct, modifier l’orientation des caméras et retrouver les événements enregistrés. La présence d’un microphone et d’un haut-parleur permet également d’utiliser la communication bidirectionnelle.

Le haut-parleur peut atteindre 90 dB, ce qui permet de dialoguer avec une personne située devant la caméra, mais également de signaler clairement que la propriété est surveillée.

Une vision nocturne efficace

La surveillance ne s’arrête évidemment pas lorsque la nuit tombe. Baseus équipe sa caméra de 12 LED infrarouges ainsi que d’un projecteur de 100 lumens. Deux modes de vision nocturne sont donc proposés : noir et blanc grâce à l’infrarouge ou couleur lorsque l’éclairage intégré est utilisé.

La portée annoncée atteint environ 8 mètres. Dans une utilisation domestique classique, cela convient parfaitement pour surveiller une terrasse, une entrée ou une allée.

L’image nocturne perd logiquement en finesse par rapport à celle obtenue en journée, mais les éléments importants restent parfaitement identifiables. L’utilisation du projecteur améliore sensiblement le rendu lorsque l’on souhaite conserver les couleurs.

Le projecteur joue également un rôle dissuasif. Une personne s’approchant de la maison peut rapidement comprendre qu’elle vient d’être détectée.

Le panneau solaire motorisé : excellente idée

Autre particularité particulièrement intéressante : la Baseus Security X1 Pro intègre un panneau solaire de 3 W.

Mais Baseus ne s’est pas contenté de fixer un petit panneau au-dessus de la caméra. Celui-ci dispose d’un système permettant d’optimiser son orientation par rapport au soleil, avec une plage annoncée de 120°. Le constructeur affirme que 20 minutes d’exposition solaire peuvent fournir suffisamment d’énergie pour assurer une journée de fonctionnement dans des conditions adaptées.

Évidemment, ce chiffre dépend énormément de l’exposition, de la météo et surtout du nombre de détections enregistrées quotidiennement.

La caméra intègre également une batterie de 7 800 mAh, pour laquelle Baseus annonce jusqu’à 150 jours d’autonomie. Une recharge complète en USB demande environ 5 h 30.

Dans une installation correctement exposée, l’intérêt est évident : on peut pratiquement oublier la recharge de la caméra.

C’est un point important, car retirer régulièrement une caméra extérieure située à plusieurs mètres de hauteur devient rapidement pénible. Ici, une fois l’installation terminée, le panneau solaire prend le relais.

Pas d’abonnement : un énorme avantage

C’est probablement l’un des arguments les plus importants de la Baseus Security X1 Pro : elle peut fonctionner sans abonnement mensuel.

Baseus mise sur le stockage local avec une carte microSD pouvant atteindre 512 Go. Les enregistrements restent ainsi directement accessibles sans nécessiter de souscrire à une formule supplémentaire pour exploiter les principales fonctions de la caméra.

Je trouve cette approche beaucoup plus agréable.

Sur certaines solutions concurrentes, le prix d’achat n’est finalement qu’une première étape. Il faut ensuite payer chaque mois pour profiter de l’historique vidéo ou de certaines fonctions intelligentes. Au bout de plusieurs années, la facture peut devenir conséquente.

Ici, une carte microSD de grande capacité suffit pour disposer d’un historique confortable.

C’est également intéressant concernant la confidentialité puisque les données peuvent rester stockées localement. Baseus met d’ailleurs explicitement en avant l’absence d’obligation de stockage dans le cloud et la possibilité de conserver le contrôle de ses données.

Une application correcte, mais qui pourrait encore progresser

L’application regroupe les principales fonctions dont on a besoin : consultation en direct, déplacement des caméras, communication bidirectionnelle, gestion des événements, configuration des détections ou encore programmation des patrouilles.

L’ensemble reste relativement accessible et la configuration initiale ne demande pas énormément de connaissances.

J’aurais néanmoins apprécié une interface parfois un peu plus intuitive. Le nombre de fonctions disponibles impose plusieurs menus et il faut quelque temps avant de connaître parfaitement l’emplacement de chaque réglage.

La caméra fonctionne uniquement avec un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. C’est suffisant en matière de débit et cela offre généralement une meilleure portée à travers les murs, mais une compatibilité 5 GHz aurait été appréciable sur un produit aussi ambitieux.

La X1 Pro est également compatible avec Amazon Alexa et Google Home, mais pas avec Apple HomeKit.

Pour les utilisateurs fortement intégrés dans l’écosystème Apple, cette absence peut donc constituer un point négatif.

Une caméra réellement différente

Après plusieurs jours d’utilisation, c’est surtout la conception à deux caméras qui me semble justifier l’intérêt de cette X1 Pro.

Ce n’est pas simplement un argument marketing. La possibilité de surveiller deux zones simultanément change réellement la manière d’utiliser une caméra extérieure. Sur une façade donnant à la fois sur un portail et une entrée, par exemple, il devient possible de couvrir les deux zones avec un seul appareil.

Ajoutez à cela la motorisation, le suivi intelligent, le mode patrouille et la couverture horizontale jusqu’à 300°, et l’on obtient une solution particulièrement polyvalente.

Le panneau solaire contribue également énormément au confort quotidien. Une caméra de sécurité doit idéalement être un appareil que l’on installe puis que l’on oublie. Sur ce point, la combinaison batterie de 7 800 mAh et recharge solaire fonctionne parfaitement avec la philosophie du produit.

Tout n’est cependant pas irréprochable. Le Wi-Fi limité au 2,4 GHz, l’absence de HomeKit et une intelligence artificielle qui peut encore commettre quelques erreurs empêchent la X1 Pro d’être parfaite. Le format assez imposant demandera également de réfléchir à son emplacement.

Mais ces défauts restent relativement secondaires face aux possibilités proposées.

Conclusion

Avec la Baseus Security X1 Pro, le constructeur propose une caméra extérieure qui réussit véritablement à sortir du lot. Là où beaucoup de modèles se contentent d’améliorer légèrement leur résolution ou leur autonomie, Baseus apporte ici une architecture à deux caméras 3K motorisées qui possède un véritable intérêt pratique.

La qualité d’image est très bonne, la couverture jusqu’à 300° permet de surveiller une grande zone et le suivi indépendant des deux caméras constitue clairement l’une des forces du produit. J’ai également beaucoup apprécié le panneau solaire motorisé, qui permet de réduire considérablement les contraintes liées à la recharge.

Mais c’est peut-être l’absence d’abonnement obligatoire qui termine de me convaincre. Avec une carte microSD pouvant atteindre 512 Go, il est possible de conserver ses vidéos localement sans ajouter une dépense mensuelle supplémentaire.

La X1 Pro n’est donc pas seulement originale. C’est une solution complète, autonome et particulièrement bien pensée pour surveiller les extérieurs d’une maison. Quelques améliorations seraient encore bienvenues du côté de l’application, de l’IA et de la compatibilité domotique, mais le bilan reste très positif.

Pour ceux qui cherchent à couvrir une grande zone avec une seule installation, la Baseus Security X1 Pro fait partie des caméras extérieures les plus intéressantes que j’ai pu découvrir récemment.

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