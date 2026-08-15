Révolutionnaire : Highstar booste l’énergie des data centers IA pour une performance inégalée

Highstar, un nom déjà bien connu dans le domaine de l’énergie, vient de présenter une solution complète de cellules de batterie pensée pour répondre aux défis énergétiques des centres de données spécialisés en intelligence artificielle (AIDC). Cette annonce a eu lieu lors du Sommet 2026 de l’industrie du stockage d’énergie organisé par GGII, où la société s’est distinguée avec des solutions innovantes couvrant toutes les strates d’alimentation des data centers.

Des batteries adaptées à tous les espaces des data centers

Les nouvelles charges de travail de l’IA font grimper la densité des baies et accentuent la volatilité des demandes énergétiques. Les besoins actuels vont donc bien au-delà de la simple fiabilité : il faut de la réactivité, une gestion thermique rigoureuse et des performances stables sur toute la durée de vie des installations.

Highstar mise sur deux technologies majeures pour y répondre. D’abord, une cellule lithium-fer-phosphate de 85 Ah, taillée pour les espaces gris comme les systèmes UPS et à haute tension à courant continu, assure une alimentation rapide même dans des conditions extrêmes. Sa capacité à encaisser de fréquentes pulsations, sa gestion thermique avancée et sa grande durabilité permettent d’optimiser le rapport coût/disponibilité. Ensuite, pour les zones de température plus vaste, la cellule sodium-ion 50 Ah brille par sa capacité à opérer entre -40°C et 80°C, une performance clé pour les data centers exigeants.

Dans les espaces blancs, Highstar propose une gamme de cellules cylindriques sans languette (formats 18650 et 21700). Disponibles en compositions LFP et NMC à haute teneur en nickel, elles offrent puissance instantanée et sécurité renforcée, tout en se déclinant selon différents besoins d’encombrement, de puissance et de budget.

La continuité via le stockage côté réseau

Pour compléter la chaîne, Highstar pousse plus loin avec son système de stockage d’énergie côté réseau. Il associe des cellules lithium-ion de 314 Ah à des sodium-ion de 160 Ah, garantissant à la fois une réserve fiable sur le long terme et la capacité à fournir rapidement de l’énergie de secours en cas de besoin. Highstar innove aussi du côté des technologies, alternant formats prismatiques et cylindriques, et optimisant chaque composant de la cellule pour garantir la performance et la sécurité.

Grâce à cette architecture « full-chain », Highstar cherche à simplifier l’intégration pour les fournisseurs et opérateurs. L’objectif ? Réduire la complexité du choix et de l’installation, tout en offrant une base commune pour le développement et la validation dans tous les types de data centers axés IA.

En marge du sommet, Highstar s’est vue décerner le titre de référence de premier plan dans l’univers du stockage d’énergie pour les centres de données IA, preuve que la marque reste sur le devant de la scène. Donnez-nous votre avis sur ces nouvelles approches et partagez vos réflexions : selon vous, la révolution énergétique des data centers ne fait-elle que commencer ?