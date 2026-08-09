Révolutionnaire : L’AD22P simplifie la détection des fuites pour tous

HIKMICRO, acteur reconnu dans le domaine de la maintenance industrielle, lance une nouveauté qui pourrait bien révolutionner la détection des fuites d’eau : l’AD22P. Ce nouveau détecteur acoustique intelligent promet d’offrir une grande précision pour localiser rapidement les fuites cachées dans les réseaux sous pression, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Découvrons comment ce dispositif s’impose comme un outil incontournable pour les particuliers comme pour les professionnels !

Une détection qui s’adapte à tous les environnements

L’AD22P s’appuie sur la plateforme éprouvée de son prédécesseur, l’AD21P, tout en élargissant considérablement ses capacités. Le point fort de ce nouveau modèle réside dans l’ajout d’un capteur extérieur dédié, capable de traquer les fuites même dans les cours, sur les dallages ou dans l’asphalte. À l’intérieur, son capteur hypersensible inspecte avec efficacité les réseaux dissimulés dans les murs et les sols.

Concrètement, l’utilisateur choisit le capteur adapté selon la situation. Il bénéficie ainsi d’une meilleure précision et d’une grande polyvalence, idéal pour traquer les fuites dans des contextes très variés : habitations, commerces, parties communes d’immeubles… HIKMICRO ne s’arrête pas là, puisqu’il s’adresse aussi bien au grand public qu’aux professionnels de la plomberie, de la maintenance ou de la détection spécialisée.

Des technologies intelligentes pour gagner en efficacité

Pour garantir cette précision, HIKMICRO a intégré un algorithme SuperDetect innovant. Cet outil analyse automatiquement les signaux acoustiques et fait la différence entre un vrai bruit de fuite et un bruit ambiant. C’est particulièrement utile dans les lieux très bruyants ou dans les structures épaisses où le son a tendance à se disperser. Finies les longues heures à chercher l’origine exacte du problème ou à effectuer des excavations inutiles !

L’appareil propose également deux modes d’inspection : un mode rapide pour dépister les zones suspectes, et un mode multipoints pour une analyse plus poussée et localiser la fuite avec précision. Son écran tactile 7 pouces, l’un des plus grands du marché, facilite la lecture des résultats et l’analyse sur place. Sa robustesse (résistant à des chutes de 1,2 m et fonctionnant de -10 °C à +50 °C) en fait un appareil taillé pour une utilisation quotidienne intensive.

Un outil incontournable et modulable pour tous

L’AD22P voit large et propose sa solution en version complète intérieur/extérieur ou en configurations spécifiques pour chaque usage. HIKMICRO donne le choix selon les besoins et le budget. À travers cette innovation, la marque prouve sa volonté de mettre la technologie de pointe au service de la fiabilité, de l’efficacité et de la simplicité pour tous.

Et vous, que pensez-vous de cette explosion d’innovations dans le secteur des détecteurs de fuites ? De votre côté, partagez vos avis, vos expériences ou vos questions dans les commentaires ! Enfin, n’hésitez pas à relayer l’info autour de vous si vous connaissez des pros ou des curieux qui pourraient s’intéresser à l’AD22P !