WhatsApp : l’option “@all” arrive pour interpeller tous les membres d’un groupe

Meta enrichit la messagerie instantanée WhatsApp avec une série de nouveautés axées sur la gestion des conversations collectives. L’application introduit notamment la fonctionnalité de mention globale avec la commande « @all ». Cette option permet d’interpeller instantanément l’ensemble des membres d’un groupe de discussion.

Un signal d’alerte généralisé pour ne manquer aucun message important sur WhatsApp

La nouvelle commande « @all » fonctionne de manière similaire aux raccourcis déjà présent sur des plateformes professionnelles ou communautaires comme Slack, Microsoft Teams et Discord. Elle envoie une notification directe à chaque participant d’une conversation. Les utilisateurs diffusent ainsi leurs annonces urgentes ou leurs informations essentielles en une seule action. Cette fonction évite de mentionner individuellement chaque interlocuteur au sein des discussions volumineuses.

Des garde-fous intégrés pour éviter les abus de notifications

WhatsApp met en place des restrictions claires pour empêcher les spams répétitifs. La possibilité d’utiliser la mention « @all » appartient exclusivement aux administrateurs dès que le groupe dépasse 32 participants. De plus, l’application offre un contrôle direct aux membres dans leurs paramètres de notification. Un utilisateur peut désactiver spécifiquement les alerte issues du « @all », même si le message traverse habituellement les modes silencieux habituels. Ces règles préservent le confort des utilisateurs face au risque de sursollicitation.

Cette mise à jour s’inscrit dans une période d’ajustements techniques intenses chez Meta. Les utilisateurs attentifs à la stabilité de la plateforme se rappellent d’ailleurs des récentes frayeurs du réseau, comme lors de la suspension massive de comptes WhatsApp en lien avec une panne de modération.

Des sondages enrichis et une création de sous-groupes simplifiée

L’entreprise perfectionne également l’outil de sondage intégré. Les créateurs de votes peuvent désormais définir une heure de fin précise pour clôturer les participations. Ils bénéficient aussi d’un mode de vote anonyme et disposent d’un délai de 15 minutes pour corriger la question après sa publication. En parallèle, WhatsApp simplifie la création de sous-groupes. Les membres d’une discussion volumineuse peuvent maintenant isoler quelques participants pour démarrer un nouvel échange parallèle en un seul geste, sans réajouter manuellement chaque contact.