Révolutionnaire : in-lite Smart AI sublime l’éclairage extérieur

La marque in-lite frappe un grand coup dans le monde de l’éclairage extérieur intelligent. Elle dévoile in-lite Smart AI dans son application, une innovation qui promet de révolutionner nos jardins et terrasses. Cette solution connectée mise sur l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et le LiDAR pour offrir une expérience sur-mesure, simple et accessible à tous.

Une gestion automatique grâce à l’IA et la réalité augmentée

Fini le temps où il fallait nommer chaque luminaire et créer des groupes à la main. in-lite Smart AI prend désormais les commandes. Il vous suffit de scanner l’espace extérieur avec votre smartphone. L’application analyse alors automatiquement votre jardin et identifie les luminaires et leur environnement : terrasse, coin salon, arbres… Chaque lumière reçoit un nom logique et rejoint un groupe cohérent. En quelques minutes, le système reconnaît toute l’installation et la structure en fonction de vos espaces de vie.

Cette automatisation marque une nette avancée dans la domotique de jardin. Les utilisateurs gagnent du temps, tandis que les installateurs peuvent organiser des configurations complexes beaucoup plus rapidement.

Commande vocale et personnalisation à volonté

L’autre grande nouveauté, c’est la commande vocale intelligente. Il devient possible d’interagir avec ses lumières à la voix. Quelques exemples : « Allume les lumières près de la terrasse », « Crée une ambiance chaleureuse dans le coin salon » ou encore « Éclaire l’arbre de manière plus discrète ». L’application comprend le contexte et ajuste les réglages en fonction de la zone ciblée.

L’intelligence artificielle de in-lite propose aussi des scénarios personnalisés selon vos envies. Soirée détente, dîner en plein air, valorisation d’une pièce maîtresse… D’un simple geste ou d’un mot, vous créez l’ambiance parfaite.

Bientôt en France ?

Pour l’instant, la version bêta de Smart AI est testable dans les showrooms d’in-lite à Gorinchem (Pays-Bas) et Mississauga (Canada). Le lancement officiel est attendu d’ici la fin de l’année. Les professionnels de la tech et les amoureux de l’aménagement extérieur guettent déjà son arrivée sur notre territoire.

Vous rêvez de dompter facilement l’éclairage de votre jardin ? Que pensez-vous de cette innovation ? Partagez votre avis et vos attentes dans les commentaires, et diffusez l’article à vos amis férus de technologies outdoor !