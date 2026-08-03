Révolut innove : Profitez gratuitement de ChatGPT Go et simplifiez votre quotidien

Revolut frappe fort en 2024. La néobanque d’origine britannique, qui séduit déjà plus de 75 millions de clients à travers le monde, vient d’annoncer une collaboration exclusive avec OpenAI. Objectif affiché : offrir l’accès à ChatGPT Go à ses clients particuliers, sans frais supplémentaires, pour une durée allant jusqu’à 12 mois selon l’offre souscrite. Un pas de plus vers une expérience bancaire ultra connectée et résolument tournée vers l’avenir.

L’intelligence artificielle s’invite chez Revolut

On le constate au quotidien : l’IA s’impose partout, à la maison comme au bureau. Avec près d’un milliard d’utilisateurs chaque semaine, ChatGPT est désormais un compagnon indispensable pour réfléchir, apprendre ou créer. Revolut l’a bien compris et va plus loin en intégrant ChatGPT Go directement à ses abonnements premium.

Grâce à cette nouveauté, les clients bénéficient de limites d’utilisation plus larges, d’un accès à la génération d’images, à l’analyse de documents et à une plus grande mémoire. Fini l’époque où l’on se heurtait aux restrictions de la version gratuite ! Les utilisateurs pourront tout autant organiser leurs voyages, gérer leurs achats ou booster l’efficacité de leur business. L’arrivée de GPT-5.6, dernier modèle signé OpenAI, promet d’ailleurs des prouesses techniques inédites pour tous.

Une offre sur-mesure selon votre abonnement

Chaque client Revolut va pouvoir profiter de cette intégration, mais la durée d’accès dépend de son abonnement :

Ultra : 12 mois offerts + un Buddy Pass pour 12 mois

: 12 mois offerts + un Buddy Pass pour 12 mois Metal : 12 mois offerts

: 12 mois offerts Premium, Revolut Pro et Revolut Mobile : 6 mois offerts

: 6 mois offerts Plus et Standard : 3 mois offerts via une promo à venir

Pour les offres payantes, l’accès démarre dès aujourd’hui. Les utilisateurs Plus ou Standard devront patienter quelques semaines, mais pourront aussi découvrir ChatGPT Go gratuitement.

Avec ce partenariat, Revolut affiche une volonté claire : simplifier la vie de ses clients en regroupant tools premium et valeur ajoutée dans un seul abonnement. Selon la néobanque, le package global peut atteindre 4 600 € de services/an, tous domaines confondus : voyage, transports, santé, fitness, apprentissage, créativité et divertissement. Fini les galères à cumuler les abonnements !

Alors, que pensez-vous de l’arrivée de ChatGPT Go chez Revolut ? Cette offre va-t-elle révolutionner votre gestion quotidienne ? Dites-le-nous en commentaire ou partagez votre avis sur les réseaux avec #LeCaféDuGeek !