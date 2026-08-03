Sony répond enfin aux critiques sur la fin des jeux physiques sur PlayStation…et ne recule pas

Il y a un mois, la décision de Sony de mettre progressivement un terme aux sorties physiques de ses jeux a suscité de vives réactions au sein de la communauté PlayStation. Si bien que, à chacune des publications de la firme bleue, les commentaires étaient presque unanimes : “no disc, no buy”. Face à cette contestation, Sony est finalement sorti du silence pour défendre sa stratégie, sans toutefois remettre en question son calendrier.

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Sony assume pleinement sa transition vers le numérique

Un mois. Il aura fallu un mois pour que Sony ait enfin pris le temps de répondre à la vague de réactions négatives provoquées par sa décision de mettre fin à la production de versions physiques pour les nouveaux jeux PlayStation à compter de janvier 2028. Malheureusement, ce n’était pas la réponse auquelle la communauté a tant espéré. Pour la firme bleue, la décision est prise et irréversible.

Lors de sa prise de parole, la directrice financière de Sony, Lin Tao, a reconnu que l’entreprise avait bien pris connaissance des inquiétudes exprimées par les joueurs. Toutefois, elle a expliqué que cette orientation s’inscrivait dans une évolution plus large des habitudes de consommation.

“Nous avons pris cette décision pour plusieurs raisons, et la principale est que la numérisation du contenu a globalement progressé. C’est le facteur déterminant”, déclare Mme Tao. “Il ne s’agit pas que de PlayStation, mais de tous les types de contenu : la numérisation progresse. Et donc lorsque nous envisageons l’avenir – et nous l’avons fait patiemment, en analysant avec prudence – nous sommes arrivés à cette conclusion et comptons avancer avec prudence.”

Elle a également insisté sur la question concernant les revendeurs. “Il existe des spécificités régionales, et pour chaque partenaire local, nous essayons d’avoir un dialogue consciencieux afin de déboucher sur une situation gagnant-gagnant. Nous ne pensons pas que le disque soit un facteur de différenciation entre PlayStation et le PC. L’expérience utilisateur sur PC est particulière : elle s’inscrit dans la durée. Notre catalogue de contenus est l’une de nos forces, tout comme la stabilité de notre écosystème. Et comparé aux PC haut de gamme, notre produit est plus abordable. Donc nous n’avons pas l’impression que le disque en lui-même soit un solide facteur de différenciation. À l’avenir, nous pourrons coexister harmonieusement avec le jeu sur PC.”

Une communauté toujours inquiète

Comme l’on s’y attendait, cette réponse officielle n’a pas suffi à apaiser les inquiétudes des joueurs. Plusieurs d’entre eux continuent de défendre le maintien du support physique, mettant en avant des problématiques telles que la conservation des jeux vidéo, la possibilité de revendre ses titres ou encore la dépendance aux serveurs en ligne.

Mais malgré cette mobilisation, Sony reste fidèle à sa feuille de route. Pour le constructeur japonais, la transition vers le numérique n’est plus une hypothèse, mais une évolution inévitable de l’industrie du jeu vidéo. Les jeux déjà commercialisés ou annoncés en version physique continueront donc d’être distribués normalement jusqu’à l’échéance prévue. En revanche, les nouveaux titres publiés après janvier 2028 seront proposés exclusivement au format numérique.

Vous pouvez regarder le résumé de l’annonce de Sony dans la vidéo de Julien Chièze ci-dessous :