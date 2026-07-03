C’est officiellement la fin des jeux physiques chez Sony : les nouvelles sorties PlayStation passeront désormais au numérique

Le mois de juillet débute très mal pour les collectionneurs du côté de PlayStation. Hier, Sony Interactive Entertainment a officialisé un changement historique pour son écosystème. À compter de janvier 2028, tous les nouveaux jeux PlayStation seront commercialisés exclusivement en version dématérialisée. Une bien triste nouvelle pour l’industrie vidéoludique, à voir le tollé de mécontentements des joueurs sur les réseaux.

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“Le Blu-Ray est mort, vive le démat”

Le support physique vit ses dernières années sur PlayStation, au grand désarroi de toute la communauté gaming. Dans une annonce publiée le 1er juillet 2026, Sony Interactive Entertainment a confirmé qu’il mettra fin à la production de disques physiques pour toutes les nouvelles sorties PlayStation. À partir de janvier 2028, la firme bleue va donc passer exclusivement au dématérialisé.

Concrètement, les futurs jeux ne seront plus au format Blu-ray. Ils seront disponibles exclusivement via le PlayStation Store, ainsi que par les revendeurs partenaires sous forme de codes de téléchargement. Selon Sony, les préférences des joueurs se sont largement orientées vers le numérique au fil des années, faisant du téléchargement le mode d’achat privilégié sur PlayStation.

Les chiffres communiqués par l’entreprise illustrent cette tendance. Lors de l’exercice fiscal 2025, près de 80 % des ventes de jeux sur PlayStation ont été réalisées en version numérique. Pour Sony, maintenir une production de disques à grande échelle ne correspond donc plus aux usages majoritaires de sa communauté.

“Il s’agit d’une évolution naturelle pour Sony Interactive Entertainment”, peut-on lire dans le communiqué. “Elle s’adapte ainsi aux tendances de consommation, la préférence générale pour les supports numériques dépassant largement celle pour les disques physiques. Cette transition nous permettra de mieux répondre aux préférences actuelles de la majeure partie de notre communauté en matière d’accès aux jeux et de gameplay.”

En parallèle à cette annonce, Sony a également officialisé la fermeture progressive du PlayStation Store sur PS3 et la PS Vita. Les boutiques devraient disparaître au cours de l’année 2027. L’entreprise précise néanmoins que les joueurs pourront retélécharger les contenus déjà achetés, même après la fermeture de ces boutiques.

Important updates:



News on physical discs for new games – https://t.co/BzZODXdWGY



News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita – https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6 — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026

Une nouvelle ère (ou une déchéance) chez Sony ?

Sony devient donc le premier grand constructeur à fixer une date officielle pour l’abandon du support physique sur l’ensemble de ses futures productions. Elle intervient quelques semaines après que Rockstar ait officialisé l’arrivée de GTA 6 en version dématérialisée uniquement.

Cette stratégie de Sony sera-t-elle suivie par les autres acteurs de l’industrie ? Seul l’avenir nous le dira. Pour l’instant, les avis restent partagés, aussi bien du côté des joueurs que chez les studios indépendants.