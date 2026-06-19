Vampire Survivors pourrait tourner le dos à Fortnite à cause d’Epic Games et son IA générative  

L’une des collaborations les plus inattendues de l’année pourrait finalement ne jamais voir le jour. Quelques heures seulement après l’annonce officielle d’un crossover entre Vampire Survivors et Fortnite, le studio Poncle a publiquement indiqué qu’il réévaluait sa participation au projet. La raison ? Les récentes déclarations d’Epic Games concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle générative dans ses outils de développement et dans l’écosystème Fortnite. Explications dans les prochaines lignes.

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Fortnite x Vampire Survivors, est-ce la fin ?

En début de cette semaine, Epic Games a dévoilé une vidéo intitulée “A Look At Epic’s Art Concepting Process” (Un aperçu du processus de conception artistique chez Epic). Dans cette vidéo, le studio a ouvertement admis utiliser l’IA générative lors du développement des skins et des ressources de Fortnite. La vidéo montre notamment les artistes en train d’utiliser un outil de Photoshop pour générer des détails et accélérer le processus de création de skins dans Fortnite. Mais ce n’est pas tout. La vidéo montre également des moments où l’IA “délire”, obligeant l’artiste à en arrière pour corriger l’erreur.

Un jour plus tard, lors du State of Unreal 2026, Epic Games a dévoilé plusieurs partenariats destinés à enrichir l’univers de Fortnite. Parmi eux figurait notamment Vampire Survivors, le rouguelite indépendant créé par le studio britannique Poncle. Mais l’enthousiasme aura été de courte durée : quelques heures après l’événement, le studio a publié un message indiquant qu’il examinait actuellement l’avenir de sa collaboration avec Epic Games.

“Suite à l’actualité d’aujourd’hui concernant l’utilisation par Epic de l’IA de dernière génération pour créer toutes sortes d’éléments de jeu, y compris des personnages de Fortnite, nous sommes actuellement en train de réexaminer notre collaboration avec Fortnite. Nous vous tiendrons informés si les choses évoluent.”

Cette réaction de Poncle illustre bien les inquiétudes qui traversent actuellement l’industrie du jeu vidéo. De nombreux développeurs, artistes et créateurs s’interrogent sur l’impact de l’IA générative sur les métiers créatifs, la propriété intellectuelle et la place de l’humain dans la conception des jeux. Pour l’heure, aucune rupture officielle n’a été annoncée entre les deux sociétés, le crossover Vampire Survivors x Fortnite reste donc théoriquement d’actualité.