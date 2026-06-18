Coup de tonnerre chez Xbox : les studios derrière Hellblade et South of Midnight risquent la fermeture définitive

Il faut dire qu’après la nomination d’Asha Sharma au poste de PDG, ça a bougé pas mal chez Xbox. Et apparemment, pas en bien : après plusieurs acquisitions majeures, la firme serait en phase de fermer définitivement quelques-uns de ses studios. Dans le collimateur se trouvent Compulsion Games et Ninja Theory, les créateurs respectifs de South of Midnight et Hellblade. Un coup dur particulièrement à ce dernier, qui a annoncé un nouvel opus d’Hellblade il y a même pas une semaine.

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Une nouvelle vague de restructuration chez Xbox ?

L’écosystème Xbox pourrait bientôt connaître l’un de ses bouleversements les plus importants depuis l’acquisition d’Activision Blizzard. D’après le rapport de The Verge, Microsoft préparerait une vaste réorganisation de sa division gaming, avec à la clé de nouvelles suppressions plusieurs studios internes.

Parmi les équipes concernées figureraient notamment Compulsion Games, créateur de South of Midnight, ainsi que Ninja Theory, connu pour la franchise Hellblade. Selon toujours The Verge, les employés ont appris la mauvaise nouvelle lors d’une visioconférence lundi dernier. Cette fermeture intervient alors que plusieurs studios Xbox de Microsoft sont en “négociations actives” en vue d’une scission, rapporte Bloomberg cette fois.

Même si Xbox n’a pas encore confirmé la fermeture de ces deux studios, il y a déjà de quoi s’inquiéter. La semaine dernière, Asha Sharma et Matt Booty (content officer chez Xbox) ont lancé un avertissement concernant une “remise à zéro” chez Xbox. Selon eux, la firme est confrontée à plusieurs défis, notamment le fait que le groupe s’était “trop étendu” avec son système de studios et que la crise des composants matériels entraînait une hausse significative des prix.

Depuis sa prise de fonction chez Xbox en février dernier, Asha Sharma a pris de nombreuses décisions importantes pour la firme. Elle a notamment annoncé l’exclusivité Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution sur les consoles Xbox lors du Xbox Games Showcase. Lors de cet événement, Microsoft a également dévoilé un nouveau jeu Hellblade, Senua, dont l’avenir reste incertain suite à ce changement.

Une confirmation toujours attendue

Pour l’heure, Microsoft n’a pas encore confirmé ni la fermeture de Ninja Theory ni celle de Compulsion Games. Cependant, si ces informations venaient à se concrétiser, il s’agirait d’un nouveau coup dur pour l’industrie du jeu vidéo, déjà marquée par de nombreuses vagues de licenciements et fermetures de studios au cours des dernières années.