Call of Duty, EA Sports FC 26 et plusieurs nouveautés s’ajoutent sur Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass continue d’alimenter sa ludothèque pour le mois de juin, mais aussi de juillet sur un rythme soutenu. Hier, Microsoft a levé le voile sur une nouvelle vague d’ajouts qui viendront enrichir le catalogue dans les prochaines semaines. De Call of Duty: Vanguard à l’étonnant RV There Yet?, en passant par Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, cette seconde moitié de juin s’annonce particulièrement variée.

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Call of Duty: Vanguard rejoint enfin le service

Disponible à partir d’aujourd’hui, Call of Duty: Vanguard poursuit l’intégration progressive de la célèbre franchise Activision au sein du Game Pass. Le FPS signé Sledgehammer Games plonge les joueurs dans les différents théâtres de la Seconde Guerre mondiale à travers une campagne scénarisée, suivant plusieurs soldats issus des forces alliées.

Côté gameplay, le FPS mise sur une formule nerveuse et spectaculaire, avec un multijoueur riche en contenus ainsi qu’un mode Zombies coopératif. Du Call of quoi.

EA Sports FC 26

Les amateurs de football pourront quant à eux découvrir EA Sports FC 26 dès le 18 juin. Dernier opus de la série sportive d’Electronic Arts, le jeu perpétue l’évolution amorcée depuis la fin de l’ère FIFA. Comme chaque année, les joueurs retrouveront les principales compétitions internationales, des effectifs mis à jour et plusieurs modes emblématiques, dont Carrière, Clubs et Ultimate Team. Ajoutez à cela les améliorations sur l’animation et au gameplay afin de rendre l’expérience de jeu plus réaliste.

RV There Yet?

Prévu pour le 30 juin, RV There Yet? fait partie des curiosités à découvrir sur Xbox Game Pass pour ce mois de juin. Le principe du jeu est simple : un groupe d’amis prennent la route au bord d’un camping-car et faire face à une série d’imprévus sur la route.

L’objectif consiste à coopérer pour conduire et maintenir un camping-car en état de marche à travers différents environnements semés d’embûches. Basé sur la physique et la coordination entre les participants, ce titre promet des moments de fous rires entre amis. Et ce ne sont pas les streamers qui l’ont déjà essayé qui vous diront le contraire !

Plusieurs sorties Day One au programme

Comme à son habitude, Microsoft continue également d’alimenter son offre avec plusieurs nouveautés disponibles dès leur lancement. D’abord, Junkster ouvre le bal avec une aventure de plateformes en 3D centrée sur l’exploration et la récupération d’objets. Le joueur y incarne un jeune héros chargé de restaurer un monde envahi par les déchets à travers des niveaux colorés et remplis de secrets.

Abyssus proposera quant à lui une expérience radicalement différente. Disponible le 25 juin, ce shooter coopératif plonge les joueurs dans les profondeurs d’une civilisation engloutie où ils devront affronter des créatures hostiles tout en découvrant les mystères d’un univers sous-marin.

Enfin, Winds of Arcana: Ruination, attendu le 6 juillet, transportera les amateurs de RPG dans un monde fantastique menacé par une catastrophe magique. Le jeu met l’accent sur l’exploration, la progression des personnages et les combats stratégiques inspirés des classiques du genre.

Tony Hawk revient en force sur Xbox Game Pass !

La période se conclura avec l’arrivée de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 le 2 juillet. Cette compilation modernise deux épisodes emblématiques de la série de skateboard tout en conservant leur gameplay arcade qui a fait leur succès. Elle embarque également de nouveaux graphismes, du contenu enrichi et des modes multijoueurs modernisés qui séduiront aussi bien les nostalgiques que les néophytes.

En résumé, voici la nouvelle salve des jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass pour les prochaines semaines :