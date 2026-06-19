Street Fighter 6 : Yasmine dévoile son gameplay et lance officiellement la Year 4

Même si Ingrid n’est sorti que depuis seulement un mois, Capcom n’a pas attendu longtemps pour mettre l’eau à la bouche de sa communauté versus fighting. Hier, la firme japonaise a dévoilé la bande-annonce de gameplay de Yasmine, la première combattante de la Year 4 de Street Fighter 6. On a enfin pu découvrir son histoire et son style de combat, après sa première apparition lors du Summer Game Fest 2026.

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Une nouvelle World Warrior venue des Philippines

Yasmine est une jeune combattante originaire des Philippines. Selon Capcom, elle est engagée dans une quête personnelle visant à retrouver son frère disparu. Mais derrière son apparence discrète se cache une combattante particulièrement déterminée, formée par son grand-père.

« Yasmine a appris à se battre aux côtés de son Kuya (grand frère) grâce à son Lolo (grand-père)”, peut-on lire dans sa biographie officielle. “Au départ, elle s’entraînait simplement parce qu’elle voulait passer plus de temps avec son Kuya, mais celui-ci a mystérieusement disparu un jour, lui faisant perdre toute envie de se battre. Elle s’est alors mise à passer son temps à faire du doomscrolling sur FooTube. Jusqu’au jour où elle est tombée par hasard sur les vidéos d’un certain mannequin français, qui lui ont redonné l’envie de partir à la découverte du monde, dans l’espoir de tracer un chemin qui la mènerait directement vers son Kuya”.

Pour concevoir son style de combat, les développeurs se sont inspirés de plusieurs arts martiaux d’Asie du Sud-Est, notamment l’Eskrima et le Silat. Cette identité culturelle forte se reflète directement dans ses animations et dans son arme de prédilection : un karambit.

Maintenant, parlons gameplay. Yasmine rejoint la catégorie des personnages particulièrement agressifs dans Street Fighter 6, avec ses déplacements rapides et sa pression constante sur l’adversaire. On peut notamment observer plusieurs attaques tournoyantes utilisant son karambit, des mouvements permettant de réduire rapidement la distance ainsi qu’une grande variété d’options offensives en l’air.

Vous pouvez voir toutes ses attaques dans la vidéo ci-dessous :

À quand la sortie de Yasmine dans Street Fighter 6 ?

Yasmine rejoindra le roster de Street Fighter 6 le 3 août 2026. Elle ouvrira ainsi officiellement le contenu de la quatrième année du jeu.

Avec Yasmine, Capcom semble vouloir démarrer cette quatrième année sur de très bonnes bases. Entre son histoire personnelle touchante, son identité culturelle marquée et son style de combat nerveux, la nouvelle World Warrior possède déjà tous les ingrédients pour séduire une partie de la communauté. Son gameplay agressif et sa mobilité impressionnante pourraient même en faire l’un des personnages les plus populaires de cette nouvelle saison.

Reste désormais à voir comment les joueurs s’approprieront cette combattante une fois sa sortie officielle disponible le 3 août prochain. Une chose est certaine : l’arrivée de Yasmine marque le coup d’envoi d’une Year 4 qui s’annonce particulièrement riche pour Street Fighter 6.

Et vous, que pensez-vous de Yasmine après cette première présentation de gameplay ? Son design et son style de combat vous convainquent-ils ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et à faire circuler cet article auprès des autres fans de Street Fighter 6 afin de poursuivre la discussion.