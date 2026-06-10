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Street Fighter 6 : Capcom dévoile les quatre combattants du Year 4…dont Tifa ! 

il y a 13 heuresDernière mise à jour: 9 juin 2026
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L’annonce de Capcom a provoqué une véritable onde de choc parmi les fans de jeux de combat. À l’occasion du Summer Game Fest 2026, Capcom a levé le voile sur le contenu complet du Year 4 Character Pass de Street Fighter 6. Si l’arrivée de nouveaux personnages était attendue, personne ne s’attendait à voir apparaître l’une des héroïnes les plus emblématiques du jeu vidéo : Tifa Lockhart.

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Tifa Lockhart rejoint Street Fighter 6

C’est sans aucun doute la révélation qui a dominé les discussions du Summer Game Fest. Durant la conférence de Geoff Keighley, Capcom a confirmé l’arrivée de Tifa Lockhart dans Street Fighter 6 dans le cadre du Year 4 Character Pass. Cette collaboration officielle entre Capcom et Square Enix constitue également l’un des crossovers les plus prestigieux jamais réalisés dans la série.

Personnage culte de l’univers Final Fantasy VII, Tifa est connue pour son style de combat basé sur les arts martiaux et les attaques au corps-à-corps. Son intégration dans Street Fighter 6 semble donc particulièrement naturelle. Si l’éditeur n’a pas encore dévoilé de séquences de gameplay détaillées, la combattante est déjà attendue pour le début de l’année 2027.

Deux nouveaux visages font leur apparition

Le Year 4 ne se limite pas à une simple collaboration. Capcom introduit également deux personnages inédits destinés à enrichir l’univers de Street Fighter.

La première, Yasmine, est une jeune combattante originaire des Philippines. Son style repose sur l’utilisation d’un karambit et sur des mouvements particulièrement rapides, laissant présager un gameplay agressif et technique.

Le second newcomer se nomme Arjun. Ancien policier indien, il pratique un art martial inspiré du yoga et de techniques de respiration avancées. Un concept qui rappelle certains éléments historiques de la franchise tout en apportant une identité propre au personnage.

Enfin, les joueurs ayant exploré le mode World Tour connaissent déjà Bosch. Introduit dans l’histoire principale de Street Fighter 6, ce rival emblématique occupait jusqu’ici un rôle exclusivement narratif. Capcom a désormais confirmé qu’il rejoindra officiellement le roster jouable au printemps 2027.  

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En résumé, Capcom prévoit un déploiement progressif des contenus sur plusieurs mois :

  • Yasmine : été 2026
  • Arjun : automne 2026
  • Tifa Lockhart : début 2027
  • Bosch : printemps 2027

Il ne reste plus qu’à attendre les premiers trailers de gameplay ! 

il y a 13 heuresDernière mise à jour: 9 juin 2026
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Eric

Rédacteur passionné et spécialiste des dernières tendances technologiques sur Le Café du Geek. Découvrez avec Eric les nouveautés en gaming, gadgets high-tech, et analyses approfondies. Suivez les actualités pour rester à la pointe de l'innovation et faire les meilleurs choix gaming.

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