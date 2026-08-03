Innovation élégante : Simplifiez votre maison connectée pour un confort maximal

La marque allemande eQ-3, déjà reconnue dans le monde de la maison connectée, enrichit sa gamme Homematic IP avec deux nouveaux Écrans en verre sans fil. Ces véritables tableaux numériques veulent simplifier la gestion de votre maison intelligente, surtout dans les habitations en rénovation ou dépourvues de câblage spécifique.

Des écrans intelligents qui contrôlent (presque) tout

Les nouveaux Écrans en verre Homematic IP se déclinent en deux versions. Le premier modèle gère l’éclairage, les protections solaires et affiche la météo. Le second, baptisé Écran en verre plus, va encore plus loin : il permet de piloter le chauffage, la climatisation et même le contrôle d’accès à votre domicile.

Pour ceux qui veulent personnaliser leur expérience, la configuration reste très souple. Vous pouvez organiser jusqu’à onze pages d’écran avec des fonctions sur mesure. Chaque page affiche jusqu’à quatre zones de commande ! L’une est dédiée à la météo, tandis que l’autre modèle propose cinq pages supplémentaires dédiées au confort thermique ou à la sécurité, avec visualisation de la température, de l’humidité ou de l’état des fenêtres.

Des nouveautés pratiques et un design soigné

Les fonctionnalités ajoutées mettent l’accent sur le confort et le contrôle intelligent. Désormais, vous pouvez régler la température des éclairages ou l’orientation des lames de vos stores vénitiens, basculer entre différents modes (Jour/Nuit), et même déclencher des automatisations personnalisées.

L’interface, en verre noir élégant de 96 x 96 mm, reste sobre et moderne. L’écran tactile rétroéclairé offre une excellente lisibilité, même dans l’obscurité. En plus, un capteur détecte votre proximité et active l’affichage, parfaitement adapté à une utilisation de nuit grâce à la gestion automatique de la luminosité.

Au quotidien, l’expérience est intuitive. Vous pouvez activer les commandes par une simple pression du doigt… ou même sans contact, grâce à l’option Quick Action ! Un geste de la main devant l’écran suffit pour, par exemple, allumer le plafonnier en entrant dans la pièce. Ce système rend l’interaction très fluide et ultra réactive.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs actuels : toutes ces nouvelles fonctions arriveront prochainement sur les modèles filaires grâce à une future mise à jour du firmware.

Avec ces nouveaux écrans en verre Homematic IP, eQ-3 propose une expérience domotique toujours plus connectée, élégante et personnalisable. Et vous ? Que pensez-vous de ces avancées pour la maison intelligente ? Dites-le-nous en commentaire et partagez vos expériences sur nos réseaux !