Percée inédite : Unseenlabs révolutionne la sécurité grâce à ses nouveaux satellites

La startup française Unseenlabs, pionnière de la surveillance par signaux radiofréquence depuis l’espace, franchit un nouveau cap. Spécialisée dans la détection des activités maritimes grâce à ses nanosatellites, la société annonce le déploiement de sa nouvelle génération de satellites (Gen 2). Ce virage technologique promet d’ouvrir des horizons inédits pour la sécurité, la défense et bien d’autres secteurs.

Un saut technologique majeur pour une surveillance multi-domaines

Unseenlabs mise gros sur la diversification de ses services. Jusque-là, son expertise consistait à traquer, depuis l’orbite basse, les signaux radiofréquence des navires en mer. Désormais, la société vise plus large. Les nouveaux satellites Gen 2 étendent leurs capacités de collecte de données au-delà du maritime. Ils couvrent également la terre ferme et même l’espace.

La vraie révolution réside dans le passage des petits nanosatellites, pesant environ 15 kg, à des microsatellites de 150 kg. Cette montée en gamme technique s’accompagne d’une précision accrue. Les nouvelles plateformes détectent et localisent les événements sur une plus grande variété de fréquences, incluant notamment les bandes L, S, C, X et Ku. Résultat : les clients d’Unseenlabs disposent de données plus fines et exploitables pour leurs prises de décision, y compris dans des contextes géopolitiques sensibles.

Le premier satellite de cette nouvelle ère, baptisé BRO-31, capitalise sur une décennie de savoir-faire en surveillance spatiale. Il marque une étape clé pour l’industrie française du New Space et consolide la position d’Unseenlabs sur le marché international.

Des applications étendues, du civil au militaire

Avec l’arrivée de la Gen 2, Unseenlabs tient à élargir son terrain de jeu. Ses nouveaux satellites vont au-delà de la simple surveillance maritime. Ils visent des usages civils, comme la détection d’interférences radio ou le suivi de cargos, mais n’oublient pas le secteur de la défense. Par exemple, ils peuvent contribuer au suivi des systèmes stratégiques ou à l’analyse détaillée du spectre électromagnétique terrestre et spatial.

Selon Clément Galic, CEO et cofondateur, ces satellites « détectent, géolocalisent et caractérisent un éventail plus large d’activités ». Ils renforcent ainsi la capacité de l’entreprise à répondre aux besoins complexes de ses clients, qu’ils soient issus du commerce, de la sécurité ou de la défense.

L’arrivée de cette nouvelle génération de satellites propulse Unseenlabs sur le devant de la scène spatiale. Son objectif : offrir un avantage décisif à ceux qui veulent comprendre et maîtriser les signaux RF sur tous les terrains. À votre avis, quelles seraient les prochaines frontières technologiques à franchir dans la surveillance spatiale ? Partagez vos idées ou vos questions en commentaire !