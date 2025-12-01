La K-Space Night 2025 ouvre ses portes à la technologie spatiale coréenne au cœur de l’Europe

Treize start-ups spatiales coréennes se sont réunies à Brême pour présenter leurs technologies, se faire connaître en Europe et nouer de nouvelles relations internationales. La K-Space Night 2025, organisée lors de la Space Tech Expo Europe à Brême, a attiré un grand nombre de participants. Parmi eux se trouvaient des entrepreneurs, des chercheurs et des investisseurs coréens. Ils sont venus assister à une soirée consacrée aux pitchs et au networking international. L’objectif de cette soirée était clair : mettre en relation les innovateurs coréens avec l’industrie européenne et accélérer leur entrée dans l’économie spatiale mondiale.

Derrière ce mouvement se trouvent les trois piliers de l’écosystème d’innovation coréen. Le ministère des PME et des Start-ups et la KASA ( Korea Aerospace Administration) ont co-organisé l’événement, avec le support du KISED (Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development). Ces institutions contribuent à orienter la Corée vers l’Europe. Elles financent le développement technologique et ouvrent les portes à la collaboration. Elles aident également les start-ups à être compétitives sur les marchés aérospatiaux internationaux. Leur présence a donné un élan particulier à la soirée. La Corée ne se contente pas simplement d’observer la croissance de l’industrie spatiale, elle se positionne activement comme un acteur mondial important.

La Corée dévoile l’étendue de son écosystème de start-ups spatiales

Au fil d’une série de courtes présentations, l’étendue de la technologie spatiale coréenne est mise en avant : CONTEC Space Group a présenté son réseau mondial de stations au sol, tandis que NARA SPACE a dévoilé une plateforme satellitaire déployable à 16U. La production à haute précision était présentée par MADDE avec son système d’impression 3D SiC. DALRO Aerospace a démontré un tube de lancement léger pour les CubeSats. telePIX a exposé son détecteur d’étoiles haute précision, tandis que GTL a dévoilé ses antennes à triple bande à détection automatique pour LEO.

La société INTERGRAVITY a partagé ses progrès sur son démonstrateur de module lunaire. Green Optics, également présent, est connu pour sa fabrication optique de bout en bout. La société a développé le télescope LAF-TMS en collaboration avec KASI. Aux côtés d’UZURO Tech, qui conçoit des systèmes compacts de propulsion, des services de satellites et sa plateforme d’analyse orbitale COSMOS. Trois entreprises ont particulièrement retenu l’attention de l’équipe du Café du Geek :

1.XMW

Un spécialiste des technologies RF et hyperfréquences pour les communications sans fil sur les réseaux terrestres, les systèmes aéroportés et les applications spatiales. Depuis sa création en 2010, la société s’est concentrée sur le développement d’équipements SATCOM de nouvelle génération. Elle conçoit notamment des amplificateurs de puissance en bande Ka et multibandes. Elle propose également des récepteurs LNB multibandes/simultanés et des systèmes d’antennes multibandes. Ces produits sont conçus pour prendre en charge les futurs services de communication et ainsi permettreune connectivité satellite plus flexible et à haute capacité.

Ce qui distingue XMW, c’est sa capacité à étendre son expertise SATCOM à trois domaines convergents : les communications terrestres, les radars et les réseaux mobiles 5G au sol, et enfin les systèmes aérospatiaux. Cela reflète la vision de l’entreprise, qui consiste à « connecter la Terre à l’espace ». Grâce à des investissements continus dans la R&D et à des partenariats sur les marchés mondiaux, XMW vise à se positionner comme un leader à long terme dans le domaine des technologies de communication sans fil. L’entreprise soutient les réseaux commerciaux émergents. Elle accompagne également le développement des futures infrastructures de communication dans l’espace lointain.

2.LeOSPACE

L’entreprise s’est distinguée en empruntant une voie différente de celle de l’optique et de la propulsion. Elle s’est concentrée sur les caméras d’observation de la Terre à haute résolution. Elle développe également des modules de communication laser en espace libre pour le transfert de données satellitaires à haut débit. Le PDG et fondateur Albert H. K. Lee a présenté une mission axée sur l’accessibilité : des charges utiles optiques plug-and-play pour les CubeSats et les SmallSats, conçues pour un avenir où l’imagerie orbitale se développe rapidement. Bien que fondée seulement en 2021, l’entreprise s’est distinguée par son innovation et son expertise technique. Elle se positionne clairement pour une commercialisation mondiale.

3.MID

s’engage à fournir des composants EEE hautement fiables pour les missions aérospatiales. Depuis 2018, elle opère ainsi en tant qu’agence centrale d’approvisionnement en pièces (CPPA), afin de garantir la performance éprouvée des composants dans les environnements spatiaux. La société est structurée en deux divisions complémentaires : R&D et Solutions & Services. Cette organisation lui permet de soutenir les technologies de nouvelle génération. Elle gère également la documentation, l’approvisionnement et les achats coordonnés. Grâce à cette double approche, MID peut fournir une capacité d’approvisionnement transparente et de bout en bout pour le développement de satellites et d’engins spatiaux. Ce qui rend MID remarquable, c’est son orientation vers la fiabilité. L’entreprise ne se contente pas de fournir des composants. Elle s’assure également que chaque pièce entrant dans un système aérospatial répond aux exigences strictes de l’ingénierie spatiale.

Le fournisseur de simulations Ansys a également contribué au programme. Il a expliqué comment les logiciels d’ingénierie de mission soutiennent la conception des engins spatiaux. Il a aussi montré comment ces outils aident à analyser leur sécurité. Cette présentation a permis de mieux comprendre le travail des grandes entreprises internationales et a contribué à établir les bases d’une collaboration technique intercontinentale.

Un moment historique qui a permis d’intégrer la force des start-ups coréennes dans le débat européen sur l’espace

Le choix de Brême, la « ville de l’espace », pour accueillir cette réunion n’était pas sans signification. Ainsi, la communauté des start-ups spatiales coréennes s’est présentée comme un groupe coordonné, prêt à se lancer et soutenu par son gouvernement. De plus, cet événement a été présenté comme une étape importante, visant à un engagement international durable. En effet, son message reflétait la stratégie plus large visant à aider les start-ups à dépasser les frontières nationales. Il visait également à les rendre compétitives là où l’innovation aérospatiale évolue le plus rapidement. Enfin, il encourageait l’établissement de partenariats dès le début.

L’Europe a répondu avec une ouverture d’esprit. Les experts d’acitoflux ont partagé des conseils de première main sur la manière de travailler avec les investisseurs allemands. Ils ont également expliqué comment développer des technologies en phase de démarrage à travers l’Europe. L’ESA a apporté son point de vue sur le financement et le développement des missions, soulignant les moyens par lesquels les technologies coréennes pourraient s’aligner sur les priorités européennes. Berlin Partner a ensuite élargi encore davantage la perspective allemande. L’organisation a présenté Berlin comme un pôle aérospatial riche en innovations et a annoncé les opportunités à venir, telles que l’ILA Berlin. Elle a également décrit les instruments de soutien disponibles pour les start-ups étrangères qui s’implantent dans la région.

Échanges et alignement des écosystèmes

Lorsque les conversations se sont déplacées de la scène vers les tables pour le repas, les présentations formelles ont laissé place à un partage d’idées et à un échange fructueux. Les chercheurs ont rencontré les fondateurs. Les innovateurs ont échangé leurs cartes de visite et les représentants des institutions ont poursuivi les discussions entamées lors des présentations.

La K-Space Night 2025 a accompli quelque chose de remarquable. Elle a permis de relier deux écosystèmes : la culture d’innovation rapide de la Corée et les structures de recherche et d’investissement approfondies de l’Allemagne. Ce lien s’est fait de manière constructive, réciproque et durable. Si la collaboration future dans le domaine des nouvelles technologies spatiales se renforce entre l’Europe et la Corée, cette soirée pourrait rester dans les mémoires. Ce sera peut-être le moment où leurs deux orbites se sont alignées.































